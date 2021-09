PASO 2021: José Luis Espert, el liberal desdibujado

Mientras Javier Milei sorprendía en Capital Federal, José Luis Espert no logró el mismo efecto en Provincia. Sacó poco menos del 5% (4,87% para ser exactos) y quedó como la cuarta fuerza, detrás de la Izquierda. “Vamos a seguir creciendo”, dijo de cara a noviembre el ex candidato a presidente liberal, aunque más allá de pensar en sumar, tendrá que lograr que sus votantes no cedan ante la posibilidad de apostar a las fuerzas que dominaron la elección.

Espert ni siquiera pudo compartir búnker con una de las sorpresas del pasado domingo 12, en las PASO.

Sucede que las alianzas que había tejido Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, con espacios que se enfrentaban a Espert en Provincia, no le permitieron una foto que hubiese beneficiado al bonaerense, a pesar de que él fue fundamental en el lanzamiento del excéntrico economista a la arena política.