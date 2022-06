Patricia Bullrich lanza equipo de campaña en alerta por Mauricio Macri

El activo movimiento del ex presidente Mauricio Macri, quien no oculta su deseo de ir por un “Segundo tiempo” (su libro sobre su mandato se llama “Primer tiempo”, pone en alerta a Juntos. El presidente de la UCR, el jujeño Gerardo Morales lo acusó de querer romper el espacio. Y la propia Patricia Bullrich, su ladera al frente del PRO, teme que su intento de buscar otro mandato la relegue.

Por eso la “halcona” se adelanta y presenta ahora, con desayuno en en el Yacht Club Olivos (10:30 a 13hrs), el que será su equipo de campaña frente al propio Macri, buscando su bendición. Aunque muchos interpretan un doble juego: el de servirle el armado electoral, y no quedar totalmente relegada en caso de que Macri sea otra vez candidato, de la puja con las “palomas”.

Palomas que en el último tiempo han mostrado un rápido vuelo para seducir a algunos halcones para que se sumen a la parvada larretista: en febrero el Jefe de Gobierno porteño apuntó a la ex asesora de Seguridad de Patricia Bullrich, Florencia Arietto. Y hace una semana, el diputado mendocino Omar de Marchi también cambio de bando: en un llamado telefónico la presidenta del PRO le habría prometido no olvidar la traición.

Signo de la furia de Bullrich tras su retroceso dentro del espacio, aunque las encuestas la siguen posicionando firmemente en carrera: tiene 52% de imagen positiva frente al 41% de Mauricio Macri (coincide tras la recuperación de los últimos meses con la cantidad de votos cosechados en 2019).

Y la presidenta del PRO tiene diez puntos menos de imagen moderadamente negativa (el segmento que puede inclinarse en un ballotage) que el ex presidente: 14% versus 24% de Mauricio Macri, según el informe de #OpinaArgentina. Guarismos que podrían alentar al ex mandatario a abdicar su intento de “Segundo tiempo” en favor de la ex ministra de Seguridad.

“Macri se baja de todo”, adelantó ayer Lilita Carrió, quien prometió hablar con los distintos actores del espacio para moderar las internas y mantener la unidad. “Yo voy a hablar con Gerardo. El otro día iba a almorzar con Mauricio. No se preocupen que no va a pasar nada”, concluyó Carrió.

Pero lejos de la moderación, Patricia Bullrich llamó a unir fuerzas dentro del espacio “a los que no les tiemble la mano”. “Hay que aprovechar la situación de un Gobierno que se cae, que está roto”, arengó la titular del PRO, quien lamentó que en el espacio “hay mucho cagón”.

"Hay que tener un equipo de personas que no solo sepan lo que hay que hacer sino que sean valientes, porque el saber solo no alcanza para una situación como la que tenemos en la Argentina", sentenció la futura candidata de presidenta, que tiene su armado.

Allí está el ex senador Federico Pinedo. Los diputados Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Sebastián García de Lucca y Gerardo Millman. La ex parlamentaria Paula Bertol y el intendente de Capitàn Sarmiento, Javier Iguacel, eventual candidato de Bullrich para competir en la provincia de Buenos Aires.

“La mejor candidata es Bullrich, trabajo para ella, coordino sus equipos. Macri tiene que definir si es candidato, hoy por hoy no es. Si lo fuera, lo conversarían todos empezando por Macri y Bullrich. No obstante, más que verlo preocupado por su candidatura lo veo preocupado por ayudar a los candidatos de su partido”, marcó Pinedo.

“Mauricio Macri tiene una visión e ideas similares a las que tiene Patricia, se complementan. Y es uno u otro. Tener una segunda oportunidad habiendo aprendido de los errores puede ser tentador para Mauricio, pero al mismo tiempo no es necesario que sea él quien encarne eso. Puede ser un equipo que aprendió para hacer los cambios que no se pudieron hacer en la primera etapa”, apunta Iguacel, ex Ministro de Energía.

“Quiero hacer un cambio profundo en la provincia así que voy a postularme como candidato a gobernador de Buenos Aires. Yo formaría parte del ala de Patricia Bullrich, donde nos han puesto popularmente halcones dentro de Juntos por el Cambio”, reconoce.

La sorpresa es que al armado podrían acoplarse algunos laderos del ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, como Nicolás Massot. El ala peronista durante el mandato de Mauricio Macri, de la que el ex presidente renegó abiertamente en su libro “Primer tiempo”.

Pero con la que habría hecho las paces: hubo a fines del 2021 reunión del ex presidente con Rogelio Frigerio, su ex ministro de Interior y firme candidato a competir por la gobernación de Entre Ríos el año entrante.

Una tregua a la que se sumó Monzó, que tras pedir jubilar a Macri en 2020, sostuvo en abril de este año: “Mauricio Macri es el dirigente con más votos en la interna de Juntos por el Cambio”. El ex ministro de Gobierno de la gestión en CABA del macrismo sería una pieza clave en la provincia tras la partida de Miguel Ángel Pichetto -así lo entienden entre los “patricios”- a las huestes larretistas.