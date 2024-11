Roberto Navarro: “A Milei le va muy bien”

“Me parece a mí o Navarro la está empezando a ver…”, lanzó con ironía Nik en su cuenta de la red social X. El humorista gráfico subió junto al mensaje un fragmento del pase que Roberto Navarro realiza en su ciclo de la plataforma streaming de El Destape. En el video, el conductor kirchnerista realiza frente a cámara un descargo sobre la situación política actual y, especialmente, en la figura de Javier Milei.

“Yo lo detesto a Milei. No sé si alguna vez me había pasado de estar tan furioso con alguien”, arremetió el periodista y agregó: “Me genera esas cosas, ahora al mismo tiempo que yo veo lo que pasa en mí como respuesta a lo que hace Milei y su gente. Todos los días voy viendo los datos sobre como le va a Milei con la gente, con el pueblo, con el resto”

En medio de la reflexión, Navarro confesó: "Y le va muy bien, es decir Milei no solo gano las elecciones, sino que consolida esos registros que obtuvo en 2023. Tuvo una leve caída un mes cuando se peleó con todo el mundo, al mismo tiempo con los jubilados, universitarios, que sé yo. Reboto en octubre y sigue creciendo en noviembre. Ya hay encuestas que le dan el 60%”.

“El 60%, que sea el 55%, me parece increíble. Que haya tanta gente que este tan de acuerdo. Y, pero, de que me sirve enojarme y trasladar y decir 'Bueno, ahora, además me enojo con los que están de acuerdo que es conducente'. Eso sirve para algo, uno tiene que tratarse objetivos en la vida, para avanzar o para no retroceder”, concluyó el conductor kirchnerista.

A un año del triunfo de Javier Milei, varios programas destacaron el rumbo disruptivo que la coalición libertaria llevo a cabo en estos doce meses. El 19 de noviembre del 2023, el candidato de La Libertad Avanza se quedó con el triunfo electoral ante Sergio Massa en el balotaje.