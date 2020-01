Stonari: “Nunca hubo un romance con Alberto Fernández”

Federico Storani, vicepresidente de la Unión Cívica Radical, explicó los motivos de la dura carta del radicalismo a Alberto Fernández por el congelamiento de tarifas y la ayuda económica de 5.600 millones de pesos a las provincias de Tucumán, Chubut, Chaco, Río Negro y Santa Cruz.

"Se privilegia a 15 millones de habitantes del AMBA y perjudica al resto de los argentinos. Ahora anunciaron 5 mil millones de pesos para destinar a transporte. Es una migaja. Congelar el boleto solamente en Córdoba es mucho más de lo que se va a repartir con el resto del país", había dicho el ex gobernador y actual diputado Alfredo Cornejo (presidente de la Unión Cívica Radical).

Cornejo había sostenido que las medidas tomadas por el presidente en la última semana marcan el fin del federalismo y la vuelta a las políticas peronistas de favorecer a los propios y castigar a la oposición.

“Una de las virtudes que tuvo el gobierno anterior fue una distribución mucho más equilibrada y equitativa de los recursos coparticipables y en este sentido logro que la inmensa mayoría de las provincias lograra superávit, salvo algunas que eran del mismo signo del gobierno nacional como lo fue Jujuy”, marcó Storani, quien supo ser junto a Ricardo Alfonsín, uno de los radicales más críticos de la gestión de Mauricio Macri.

De hecho Storani alguna vez marcó la intención de una parte del radicalismo de romper la alianza con el Pro. Algo que empujaba Alfonsín, hoy muy cercano al Frente de Todos. “Alfredo Cornejo dijo algunas cosas que no me gustaron nada”, dijo el hijo del ex presidente en las últimas horas tras reunirse con el gobernador Axel Kicillof y darle su apoyo.

Storani hoy se despega de Alfonsín y niega el acercamiento de un sector de la UCR al albertismo: “Nunca hubo un romance con el gobierno de Alberto Fernández, lo correcto desde el punto de vista democrático es que exista el oficialismo y una oposición para equilibrar, controlar y analizar cada medida en particular”.

“Con respecto al nuevo gobierno hasta ahora lo que han tratado de hacer es encarar la emergencia pero también la valoración que hago es que insinúan algunos aspectos que no son positivos como es el criterio discriminatorio desde el punto de vista político y tampoco se visualizan planes a largo plazo. Esperamos que haya un plan definitivo porque todo lo otro son de carácter coyuntural y las coyunturas se agotan muy rápidamente”, anadió sugiriendo la falta de ideas del nuevo gobierno.

Finalmente marcó la intención de la UCR, con la conducción de Cornejo, la proyección de Gustavo Posse (intendente de San Isidro) en la provincia de Buenos Aires, y de Martín Lousteau en el Senado, de disputar la conducción de Cambiemos.

“Hay un planteo de reorganización en la UCR que es necesario, hay una responsabilidad institucional importante, la Argentina quedó configurada con dos bloques que son mutables. Desde el radicalismo aspiramos legítimamente a liderar lo que ha sido el partido de Cambiemos”, cerró en diálogo con El Disparador (lunes a viernes de 18 a 20hs en Delta 90.3).

por R.N.