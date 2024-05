Tras los insultos a Scioli, Mayra Arena baja un cambio: “Me parece un poquito cuestionable”

“Cuando decimos Scioli, tenemos que decir: ´El hijo de la gran p... de Scioli´. Que ahora es su nombre completo. Y que no lo podemos cag... a piñas por le falta un brazo. Yo no lo puedo cag... a piñas porque tiene un brazo. No podría. No hay nada físico por hacer. Solo podríamos referirnos a él por lo que es”, había expresado Mayra Arena en el streaming de Blender.

La fallida ex precandidata a diputada, pertenciente a la lista que encumbraba a Daniel Scioli como opcion presidencial de Unión por la Patria en las elecciones nacionales del año pasado, insultó al actual titular Secretaria de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación hace unos días. En consonancia con diversas figuras dentro del justicialismo, Arena dio a conocer su enojo y cuestionamiento a la participación activa que el ex motonauta lleva a cabo en favor del gobierno de Javier Milei.

Pero luego, en El Disparador de FM Delta 90.3, Mayra Arena bajo el tono de sus declaraciones sobre el exvicepresidente de Néstor Kirchner. “Vos no podes, automáticamente de un día para el otro, porque te dejan afuera de la interna, cambiarte de bando. Eso lo puede hacer un pendejo caprichoso”.

Esta vez sin insultos, la militante peronista concluyó: “Eso lo puede hacer un pibe que porque lo dejan afuera se pasa al equipo contrario. Ahora un tipo con 30 años en el peronismo, me parece un poquito cuestionable”.