VIDEO | Armado, reapareció Aldo Rico y llamó a “pelear otra vez por la Patria”

El que supo ser el líder del levantamiento carapintada y jefe de la Compañía de Comandos 602 durante la guerra de Malvinas, además de concejal, intendente y una figura más que polémica en la historia argentina, volvió a dar la cara. Y, como no podía ser menos, no se guardó nada. “Nosotros que hemos peleado siempre por la Patria tenemos que estar preparados para seguir peleando, no tenemos alternativas”, aseguró Aldo Rico, en una reunión de camaradería junto a otros ex veteranos.

El video dura casi un minuto y es de principios de diciembre, en los días en que el último levantamiento carapintada cumplia 30 años. Fue un mes movido para Rico: el 17, en el taller de Juan Carlos Pallarols, el teniente coronel participó de la presentación de su biografía, “Loco, vano y mal cristiano”, que escribió José Martiniano Duarte y publicó la editorial “Vértice de Ideas”. Los que estuvieron aquella noche recuerdan un momento luego de la charla sobre el libro: una joven militante del partido de Juan José Gómez Centurión se le acercó a Rico para escuchar la opinión del carapintada sobre su referente político. “Es un gran patriota”, le contestó, dándole su bendición. Parece que entre veteranos de Malvinas se entienden.

El video completo:

Y fue en ese mundo donde se grabó el video que acompaña esta nota. Sucedió en “La Halconera”, una especie de “club” para reuniones de comandos de Fuerzas Especiales del Ejército, que está situado en La Calera, a las afueras de la ciudad capital de Córdoba. Ahí, entre brindis de champagne, habló Rico. “La política argentina ofende la inteligencia de los argentinos. Vivimos llenos de mentiras, llenos de falsedades y llenos de ambiciones espurias, y llenos de ambiciones para salvarse de la Justicia, sobre todo los corruptos”, dice de arranque, en lo que fue un dardo para el kirchnerismo. Luego de tomarse unos segundos para recobrar el aliento, prueba indudable de que Rico está por cumplir 80 años, el carapintada continúa: “Hemos vivido por la Patria, hemos peleado por la Patria, y tenemos que estar dispuestos otra vez a pelear por la Patria. Por la Patria muchachos.” El final es más cantado que Cambalache. “Dios y Patria o muerte”, gritan todos los veteranos.