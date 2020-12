Encuesta exclusiva: los 100 más influyentes del 2020

En un año en el que el debate político se dio alrededor de quién ejercía el poder en el Gobierno, si Alberto Fernández o Cristina Kirchner, los dos dirigentes encabezan el tradicional ranking de los 100 argentinos más influyentes. Eso sí, para sumarle un dolor de cabeza al Presidente, quien lo lidera es la vice: él quedó detrás, otra vez.

Por segundo año consecutivo, Cristina consiguió el primer lugar de la encuesta realizada por Giacobbe & Asociados en exclusiva para NOTICIAS. Al podio lo completa Mauricio Macri, cuya figura parece haber quedado grabada en la sociedad, a pesar de que tuvo una ausencia casi absoluta del ámbito público. Al cuarto puesto llegó una de las figuras políticas de 2020: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, escaló 19 puestos para mostrar que la grieta sigue latente: en los primeros puestos hay dos del Frente de Todos y dos de Juntos por el Cambio.

Pero si se bucea un poco más en esos primeros escalones, puede entenderse además que es el triunfo de los duros contra los blandos: los intransigentes y extremistas contra los moderados. Cristina y Macri le ganaron la posición a Alberto y Larreta, cuyo objetivo electoral es buscar los votos del centro.

Top ten. 2020 debía ser un año tranquilo en el ámbito político: no había elecciones y el Gobierno gozaría del periodo de gracia que tiene cualquier gestión nueva. No sucedió. Tanto que, en los primeros diez puestos hay siete dirigentes (más opositores que oficialistas), un futbolista, un periodista y el Papa Francisco.

Detrás de las primeras cuatro posiciones, quedó Diego Armando Maradona, quien desde su muerte ocurrida el 25 de noviembre se convirtió en uno de los tópicos más hablados y discutidos por los argentinos. La causa de su deceso, el reparto de la herencia y el profuso archivo que dejó como legado lo mantendrán presente en las principales portadas por mucho tiempo más.

En la sexta posición se ubicó Jorge Lanata. El periodista que en 2019 se había caído de top ten después de siete años, volvió a quedar bien posicionado en la consideración de los argentinos.

Detrás, otra vez la grieta, aunque un poco más ecléctica. Por muy pocos votos de diferencia, los encuestados pusieron a la opositora Patricia Bullrich en el séptimo lugar y a Elisa Carrió en el noveno. En el medio quedó Juan Domingo Perón, nada más y nada menos. A 46 años de su muerte, el fundador del Justicialismo sigue siendo considerado como uno de los hombres más influyentes del país.

En el top ten subyace la misma idea que puede apreciarse en el podio: los extremos fueron más considerados que los moderados. Tanto es así que mientras se destacan figuras de la oposición como Bullrich y Carrió, quienes se consideraban dialoguistas en el gobierno anterior desaparecieron del ranking: Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, por ejemplo, no están más en la lista.

Covid-19. Nada más investigado, debatido y odiado, este año, que el coronavirus. La pandemia que obligó a que el mundo frenara su marcha de un día para otro, que produjo más de un millón y medio de muertes y que dejará al 2020 grabado en la historia de una manera muy especial tiene su apéndice particular en el ranking.

Sobre el final aparece como un ente único el “personal de salud”: médicos, enfermeros y todos los involucrados en el trabajo de hospitales y clínicas. Los héroes, que arriesgaron su vida para que la tragedia no fuera aún mayor. Sin embargo, otros protagonistas estuvieron ausentes de la consideración: ningún epidemiólogo, los profesionales encargados de explicar lo que sucedía a la población y al Presidente mismo, tuvieron lugar en la lista. Quienes sí se ganaron sus votos fueron los ministros de Salud: en esa carrera, el porteño Fernán Quirós se le adelantó a Ginés González García.

Por su forma sencilla de explicar un tema tan complejo y su aversión a las polémicas, el ministro de Salud porteño entró por primera vez en la historia al ranking y quedó en el puesto 37. No es la única encuesta en la que aparece su nombre: es que el PRO lo mandó a medir y ahora lo quieren convencer de que sea candidato en las legislativas de 2021. González García no tuvo la misma suerte. Una serie de declaraciones desafortunadas, como la que esbozó en enero cuando indicó que no había “ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina”, y las decisiones ligadas a la administración de la cuarentena, lo pusieron en la picota. Quedó en el puesto 49.

La pandemia mostró, también, la fuerza de la globalización: de repente un virus paralizó al mundo completo. Por eso, este ranking tiene la particularidad de exhibir una gran presencia de líderes internacionales. Hubo 16 extranjeros, entre los 100 más influyentes elegidos por los argentinos.

Donald Trump (puesto 27) y Vladimir Putin (45) son quienes más votos cosecharon. Pero aparecen también la canciller alemana Ángela Merkel (52) y el vecino Jair Bolsonaro (53). En la posición 69 (ingresando por primera vez al ranking) ya apareció el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

Farándula. La televisión debe tener su apartado en el ranking. Es que las figuras son elegidas una y otra vez por la gente, aunque en este año estuviesen lejos de los primeros puestos. Tal es el ejemplo de Marcelo Tinelli, cuya posición es la peor en más de dos décadas de esta encuesta: quedó en el puesto 21, lejos del podio del que supo participar en innumerables ocasiones.

Cierto es, también, que el conductor de televisión sigue estando muy presente en la consideración local, aún sin haber hecho ningún programa en 2020. Quizás su rol como dirigente futbolístico lo haya ayudado a que no siga perdiendo posiciones. Otras que no necesitaron minutos de aire en tevé para estar presentes son Mirtha Legrand (26) y Susana Giménez (32). “La Chiqui”, quien designó a su nieta Juana Viale como su reemplazo y solo regresó para un especial de fin de año, le permitió a la joven ingresar por primera vez a este ranking: “Juanita” está en el puesto 40.

Entre los periodistas, quienes se destacaron fueron las revelaciones del canal América 24, cuyo rating explotó este año. “Baby” Etchecopar subió al puesto 22 y Eduardo Feinmann al 25. Otro gran hacedor de buenas mediciones de la misma señal quedó en el puesto 38: Jonathan Viale.

Más periodistas críticos se mezclan entre ellos: Alfredo Leuco en la posición 36 y Marcelo Longobardi en la 39. En el puesto 72 se posicionó Diego Leuco. El conductor de Telenoche es el influyente más joven de la lista.

Recién en el puesto 54 aparece el primero de los más adeptos al oficialismo: Víctor Hugo Morales, quien terminó el año con algunos inconvenientes de salud y avisando que se siente “en una etapa de despedida”. Y en el 71 se le suma el líder de la señal C5N, Gustavo Silvestre. A otros les fue mucho peor: Roberto Navarro, quien en el 2019 estaba en la posición 45, desapareció de la versión 2020.

El deporte también tiene su lugar, aunque muy escueto por la falta de actividad. Detrás de Maradona aparece Lionel Messi, en el puesto 12. Este año, el crack del Barcelona eligió dejar de lado por un rato su estilo anodino y romper el silencio para exhibir los problemas con su histórico club. Se convirtió en una de las noticias del año, aunque luego de los exabruptos tuviese que ponerse una vez más la camiseta azulgrana para continuar en la institución. Para salir del fútbol, en los últimos puestos aparece la figura de Emmanuel Ginóbili. Aunque ya retirado, el basquetbolista que abrió camino a otros argentinos e hizo historia en la NBA, sigue vigente.

Algunas perlitas más del ranking 2020: el duelo de primeras damas quedó vacante. Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri, dejó el puesto 46 que ostentó en 2019 para desaparecer de los 100 más influyentes, pero Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto Fernández, no logró ingresar.

Solo cinco personalidades se mantienen vigentes entre los más elegidos por los argentinos, en un trabajo que lleva 26 años realizándose: Macri, Maradona, Lanata, Tinelli y Susana.

La economía, el gran tópico local, también está presente. El Fondo Monetario Internacional aparece en el puesto 74, pero el ministro Martín Guzmán, encargado del acuerdo con la entidad global, quedó en la posición 31. También están los detractores: Javier Milei y José Luis Espert quedaron incluso mejor posicionados que Guzmán: 14 y 30, respectivamente.

Para el final, un ejemplo más de la grieta: los extremos son los dos polos del poder en Argentina. Es que mientras Cristina Kirchner lideró el ranking, sus villanos favoritos aparecen casi cerrándolo: en el puesto 99 se ubicó a la Corte Suprema de Justicia, señalada por la vicepresidenta como la responsable de algunos desbarajustes del país. La tensión política y social que vive Argentina también queda de manifiesto entre los 100 más influyentes.