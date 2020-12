El gobierno de Río Negro decretó asueto para que los empleados puedan ver el eclipse

“Se producirá uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos tiempos, un espectáculo natural único. Históricamente este tipo de eventos ha sido uno de los fenómenos más impactantes para la humanidad, y resulta oportuno decretar asueto a efectos de que todos los habitantes rionegrinos puedan disfrutar del espectáculo que nos ofrece la naturaleza” expresa el informe gubernamental que emitió Arabela Carreras, la mandataria de Río Negro.

La mandataria provincial extendió la invitación a los demás poderes del estado, a las entidades crediticias, financieras provinciales y nacionales, y por último a los comerciantes y a la industria. Los empleados de las carteras de Salud y de Seguridad mantendrán sus turnos laborales con total normalidad, quedaron fuera de la consideración gubernamental.

Desde el gobierno intentan que todos los empleados tengan una experiencia de evento único: “Rio Negro es epicentro de este fenómeno astronomico que será abordado con fines turísticos”. “No fue una decisión apresurada, en lo absoluto”, reafirmó Arabela Carreras en una radio de la ciudad de Villa Regina, poniendo de ejemplo a un grupo de japoneses que reservaron hace 4 años y que van a estar en este inédito acontecimiento.

Resistencia. No tardaron en aparecer los rechazos y las quejas que se hicieron sentir en diferentes municipios de la provincia: la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, ex diputada nacional, argumentó que no se va a adherir porque es tiempo de “seguir trabajando”, por su parte en la ciudad de Allen, Liliana Martin jefa comunal, remarcó que no se pueden suspender servicios ni pagar extras porque están muy justos. En otros distritos eligieron mediar un poco y calmar las aguas tomando el asueto a partir del mediodía. La provincia posee un déficit fiscal que incomoda y una deuda pública provincial de $41.295.577.354, dato extraído del sitio web oficial gubernamental al mes de septiembre.

La oposición reclama que las clases en la provincia aún no han regresado pero que los docentes si podrán ver el eclipse: “Es curioso porque el sector del comercio y de la industria vienen azotados tras varios meses de una crisis por la pandemia y no es oportuno un nuevo parate”.

por Gonzálo Aragon