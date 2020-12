Estela de Carlotto bancó a Boudou y los pedidos de reforma judicial de CFK

“Al gobierno de Alberto Fernández le piden cosas que no se pueden hacer en un año. Hace lo más necesario y urgente. Puso el foco en la pandemia, en salvar vidas, y también en la deuda externa. Dos temas durísimos en los que hubo que trabajar, y se sigue trabajando. Hay mucho para hacer, hoy están reclamando el cambio en la justicia, y hay que hacerlo”, marcó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con Delta 90.3.

“La justicia que tenemos es realmente vergonzosa. Hay que renovar todo el sistema judicial. Pero Alberto no tiene tiempo. No tiene tiempo suficiente para tomar medidas. Y del otro lado hay una oposición que prometió ser una oposición tranquila, y realmente es una oposición mentirosa y agresiva, que perturba la democracia, y quieren hacer fracasar al Gobierno”, siguió Carlotto tras la carta de la vicepresidenta, Cristina Fernández, apuntando contra la justicia local, y más específicamente contra la Corte Suprema, tras el fallo en contra de su ex vice, Amado Boudou, condenado por la Causa Ciccone a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

“La palabra de Cristina es una palabra clara y totalmente veraz. Y lo dicen algunos medios de comunicación como C5N, por ejemplo, que dice las cosas claras, con pruebas. Te explican. No es que largan un mensaje 'son los ladrones', como con Boudou, que dicen que es un ladrón, que dicen que robó, y no saben qué decir. Es un eslogan que otros medios groseramente citan, y ahora la Suprema Corte se hace el oso pardo. Y lo del procurador (Eduardo) Casal, que es una persona improvisada, puesta ahí y tiene que renovarse rápido”, siguió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Sobre si la carta de la vicepresidenta es una manera de marcarle el rumbo y bajarle línea públicamente a Alberto Fernández, Carlotto expresó: “para darle una bajada Cristina no necesita escribir. Eso se habla. Le quieren hacer creer a la gente que están enojados, que no se hablan, esos son mentiras. Cristina tiene un carácter muy especial, esa al pan, pan, y al vino, vino. No tiene medias tintas”. “Ella está dando su parecer claramente, pero no es una crítica, ella está ayudando con su opinión a pensar lo que está mal, lo que está bien, y lo que falta”, agregó.

“Yo supongo que el año que viene empezaremos con más ánimo, para hacer las cosas que se reclama”, sumó Carlotto apoyando a Alberto Fernández, con quien dijo habla poco porque "está muy ocupado", aunque destaca que la llamó el pasado 22 de octubre cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cumplió los 90 años. “El presidente me llamó para saludarme junto con algunos amigos del exterior, como (Rafael) Correa”, recordó Carlotto.