Pablo Duggan: "Macri le dijo a Cristóbal que a Cristina la quería presa"

El periodista Pablo Duggan, una de las figuras periodísticas de C5N y Radio 10, acaba de publicar “La persecución: La vendetta de Mauricio Macri contra Cristóbal López”, libro que relata, con testimonios del propio López y su socio Fabián De Sousa, como se acorraló y encarceló a los empresarios kirchenistas.

“La persecución recorre el trágico camino desde un departamento en Puerto Madero a las oscuras y lúgubres celdas de la cárcel de Ezeiza. El ataque contra Cristóbal López y Fabián De Sousa fue ejecutado por Mauricio Macri y su gobierno, planeado desde antes de llegar al poder. Una reunión entre el empresario y el futuro presidente de la Nación, en la cual Cristóbal López se niega a un pedido ilegal, da pie al inicio del más salvaje cerco”, se lee en su contratapa a modo de resumen.

El libro apunta contra Macri y su corte, y contra “la prensa cómplice, que estigmatizó a López como supuesto testaferro del expresidente Néstor Kirchner”. “Desde un infame artículo de 'periodista estrella' y una campaña inédita de la AFIP en contra de un contribuyente, hasta el fallo de un juez federal que dictó injustificadamente una prisión preventiva: todo contribuyó al acoso”, marca Duggan que carga en su libro repetidas veces contra el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, y el juez que manejó las causas más sensibles contra el kirchnerismo, Julián Ercolini. En “tan mentado lawfare”, apunta.

NOTICIAS: ¿Cómo surge la idea del libro?

Duggan: Yo había publicado hacía poco el libro sobre Nisman (Ndr: “¿Quién mató a Nisman?), y estaba en la búsqueda de un tema para el próximo, cuando me llamó Fabián De Sousa y me invitó a visitarlo en la cárcel de Ezeiza y me propuso que contara la historia de su encierro.

NOTICIAS: ¿El libro es entonces en defensa de sus jefes?

Duggan: Yo hacía poco que había vuelto a trabajar a Radio 10 para ese momento, y no estaba todavía en C5N. Pero a partir de lo que había pasado con la investigación para el libro de Nisman me había encontrado con muchas cosas del gobierno Macri que no me cerraban. Como digo en el libro, estaban ocurriendo hechos terribles que no trascendían a la opinión pública. Y me pareció que valía la pena.

NOTICIAS: Sus otros libros, “Perdón, María Marta”, sobre al caso García Belsunce, y el de Nisman, eran contracíclicos. Este llega con López y De Sousa libres, y bendecidos nuevamente por el poder político.

Duggan: Pero cuando yo lo empecé a escribir estaban presos. Estar en la cárcel es estar afuera de la sociedad. Sos un paria. Y el procesamiento y detención de ambos era un disparate, una clara venganza por no haberse alineado.

NOTICIAS: En el libro usted recrea la conversación que habrían tenido Cristóbal López y Mauricio Macri, antes de ganar las elecciones en 2015. Lopéz le dice a Macri: “soy siempre oficialista. Si vos ganás, te voy a ayudar”.

Duggan: El sentido es que como empresario quería que le fuese bien al gobierno de turno. Pero Macri quería que lo apoyara mediáticamente en contra de Cristina. Macri le dijo a Cristóbal que a Cristina la quería presa. “Hay que hacerla mierda a Cristina”, le marcó Macri. Cristóbal se negó y eso lo terminó sentenciando.

NOTICIAS: ¿Con qué testimonios se construye ese relato?

Duggan: La reunión existió. La arregló Miguel de Godoy, ex secretario de Medios de Comunicación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires entonces, con Fabián De Sousa. Yo hablé con los dos y lo corroboraron.

NOTICIAS: ¿Pero los textuales son la versión de Cristóbal?

Duggan: Sí.

NOTICIAS: En el libro cuenta que el detonante fue de la relación de Macri con C5N fue un editorial de Roberto Navarro. A Navarro lo terminaron despidiendo del canal. ¿Fue un guiño de López al macrismo?

Duggan: Lo de Navarro fue a pedido de Orly Terranova que tenía llegada con (Mario) Quintana, y se quería quedar entonces con el canal.

El libro reproduce el diálogo que tuvieron López y De Sousa en aquel entonces. El primero era el más preocupado por el cerco judicial que había armado el Gobierno de Macri.

–Fabián, si no entregamos todo vamos a ir presos– le dijo López.

–Cristóbal, vamos a entregar todo y nos van a meter presos igual– le contestó De Sousa.

Al día siguiente, Cristóbal llamó a Fabián De Sousa y le pidió exaltado que lo fuera a ver urgente.

–Pero, ¿qué pasa?– preguntó De Sousa.

–Es urgente, vení ya para acá. Es muy urgente –levantó la voz López.

–Voy, estoy cerca. En diez minutos estoy en tu casa –lo tranquilizó su socio.

Cuando llegó al departamento de Puerto Madero se encontró con López en medio de un ataque de nervios en el lobby.

–Algo está pasando, me llamó Jorge Rottemberg que quiere hablar urgente conmigo. Acaban de llamarme Gustavo Casir y Gerardo Molinaro, vienen para acá y tienen la respuesta final de la Rosada. También llamó Eduardo Dellepiane (abogado de los medios de comunicación del grupo). Creo que ahora sí nos van a detener– dijo atropelladamente López.

NOTICIAS: ¿Entonces López estaba decidido a vender el canal?

Duggan: Cristóbal dice todo el tiempo que él no se considera un empresario de medios. Los medios en el paquete del grupo son menos del uno por ciento. Con De Souza ambos coinciden en que es Fabián quien lo convence de comprar medios porque a él le venían pegando mucho. Y creyó que comprando medios era una manera de protegerse y responder. Pero con el macrismo se vio acorralado.

NOTICIAS: ¿Le pasó lo mismo que a Daniel Hadad?

Duggan: No me consta que a Hadad lo hayan apretado. Hadad quería vender el canal porque venía menguando la pauta. En la información que yo tengo, él se lo había ofrecido en dos oportunidades a López antes de que se concretara la venta en 2012.

NOTICIAS: El libro arranca con una charla de Fabián "Pepin” Rodríguez Simón, abogado y amigo de Macri, con Ricardo Benedicto, amigo y ex socio de López. El motivo era aparentemente la preocupación de la “mesa judicial” del macrismo por la denuncia de De Sousa. ¿La “vendetta” de López?

Duggan: Lo que demuestra esa charla es que Macri, Quintana, Nicky Caputo y Torello están preocupados porque sabes que lo que se hizo no estaba bien. Hubo manejos desde la justicia y desde la AFIP para acorralar y asfixiar a López y De Souza. Hasta se armó en la AFIP hasta una aplicación para monitorear día a día la situación del grupo y sus movimientos.

NOTICIAS: ¿Hubo lawfare?

Duggan: A López y De Souza los ponen presos el mismo día que se aprobó la reforma previsional. Las tapas de los diarios al día siguiente eran ellos presos. ¿Si eso no es lawfare?

NOTICIAS: Usted es fue kirchnerista y después macrista. Y ahora una vez más oficialista. En el libro hace varias menciones al carisma de CFK, ¿fue eso lo que lo reconquistó?

Duggan: Nunca fui kirchnerista. Me gustó el gobierno de Néstor, y el segundo de Cristina me pareció regular sobre el final. Me entusiasmó la posibilidad de que llegara un partido nuevo, pero Macri fue una decepción. No cumplió nada de lo que prometió. Sus recetas para contener la inflación... las medidas fueron peores y permitieron que se fugaran miles de millones de dólares.

NOTICIAS: Suele ser tendencia en Twitter, muchas veces a partir de críticas. ¿Le molesta?

Duggan: Los trolls de los sectores libertarios se suelen ensañar conmigo. Y saben como instalar temas para que sean tendencia, pero duran muchas veces menos de una hora. Igual no me molesta que se revise y se critique a los periodistas. Yo de hecho soy muy crítico con el trabajo de algunos colegas. En el libro señalo que Alconada Mon (Ndr: lo nombra unas 60 veces en sus páginas) se equivocó groseramente, y terminó admitiendo que había sido mal informado por sus fuentes.