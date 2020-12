Graciana Peñafort: "Ritondo es Bart tocando la cacerola para que lo miren!"

"Ritondo es Bart tocando la cacerola para que lo miren!", apuntó Graciana Peñafort en Twitter cuando del jefe de la bancada de Juntos Por el Cambio en Diputados, se paró a minutos de la votación en el recinto para increpar al presidente de la cámara, Sergio Massa.

"Presidente, mire, para hacer esta sesión hicimos un gran esfuerzo todos, hemos planteamos una burbuja. Para aprobar invitaciones para este lugar especial, no importa el resultado ni nada, creo que lo que habíamos aceptado es que vengan funcionarios que habían trabajado, no invitaciones en general", arrancó Cristian Ritondo cuando pasaba un cuarto de hora de las 7 de la mañana y los diputados se aprestaban a votar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El ex ministro de seguridad bonaerense acusó a Massa de "romper su palabra": "Me parece que rompió la burbuja y me parece que no tiene sentido todo lo que venimos haciendo esta semana. Lo lamento mucho por no haberlo tratado en labor parlamentaria y usted incumplió con la palabra. Discúlpeme presidente, con la confianza y el cariño que le tengo, hoy rompió la palabra. Esto no se hace".

"Diputado Ritondo, la diputada Carmen Polledo recibió la notificación de que tenía la misma cantidad y la misma posibilidad y dijo que no. La misma cantidad para ambos grupos. Todos tienen PCR hecho y están a disposición por secretaría", respondió Massa seco para dar paso a la votación.

Entonces Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, retuiteaba a una usuaria que la arrobaba y escribía: "Las ganas de llamar la atención que tenés que tener para pedir la palabra cuando hay que votar, papito", en referencia a Ritondo, acompañando el texto con un "gif" animado de Bart Simpon sacudiendo las cacerolas.

"131 votos afirmativos, #QueSeaLey2020", festejaba minutos después Peñafort en el día de su cumpleaños, antes de despedirse para ir a dormir. "Hace 48 hs que no duermo. Una vez que se vote, voy a dormir hasta las 10 de la mañana. No me llamen antes, no es que no los quiera, que los adoro, pero necesito dormir. Regálenme eso por mi cumple!!!", escribía en Twitter.

por R.N.