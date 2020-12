Ricardo Alfonsín: "Al Gobierno de Alberto le pasa algo parecido que al de mi padre"

Hoy se cumplen 37 años del retorno a la democracia. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente y de esa manera se logró terminar con la serie de golpes de Estado que venían azotando al país desde 1930. Ricardo Alfonsín, hijo del ex mandatario, dirigente radical y actual embajador argentino en España, dialogó con NOTICIAS desde Madrid para recordar la asunción de su padre y analizar la actualidad del país.

Noticias: ¿Qué recuerda de aquel día?

Ricardo Alfonsín: Ni bien asumió yo pensaba en las dificultades que íbamos a tener que afrontar. Pocos gobiernos a lo largo del siglo XX tuvieron que afrontar tantas dificultades económicas, internacionales, sociales y políticas como tuvo que afrontar el gobierno radical en aquella transición democrática. Y en ese contexto, había que lograr lo que no se había podido hacer desde 1930, terminar con las dictaduras militares. Yo me preocupé desde el principio por lo difícil que sería la gestión. Y estaba convencido, además, de que cualquiera fuera el partido que gane la elección difícilmente podía ganarla de nuevo en 1989. Y eso fue lo que ocurrió. Aunque hoy no sé cuánto daría para que el partido volviera a contar con ese apoyo de aquella ocasión.

Noticias: ¿Cree que la figura de su padre tiene el reconocimiento que merece con el paso del tiempo?

Alfonsín: Si, más allá de las diferencias que puedan tener respecto de lo que fueron las políticas aplicadas en su gestión en materia económica. Lo cierto es que ha ido creciendo a lo largo del tiempo ese reconocimiento y respeto, creo que esto tiene que ver con el hecho de que se ha podido comprender, después de transcurrido algunos años, las dificultades que aludía antes, las limitaciones en las que tuvo que desenvolverse aquel gobierno, y, también, hay un reconocimiento de que los errores que se pudo haber cometido fueron eso, errores.

Noticias: ¿Qué piensa de lo que significó el Juicio a las Juntas? Ayer se cumplieron 35 años.

Alfonsín: Es algo que no tiene precedentes a nivel mundial. Fue, paradójicamente, el hecho que más puso en riesgo la democracia en esa transición, pero también el que más hizo por consolidarla. Porque con los juicios a las juntas los argentinos pudimos conocer que era lo que había pasado y comprender que nada hay más perverso y cruel que una dictadura. Y además pienso algo, que desde mi punto de vista nos permitiría traer algunas lecciones respecto de los desafíos que tenemos hacia adelante, que eso fue posible porque hubo una voluntad colectiva, hubo una voluntad compartida. La inmensa mayoría de los argentinos y de las fuerzas políticas y sociales coincidían en la necesidad de saber lo que había ocurrido y de que hiciéramos justicia. Necesitamos comprender que los desafíos que tenemos que encarar para adelante se pueden hacer con mucha menos dificultad, si somos capaces de ponernos de acuerdo en construir una sociedad más justa.

Noticias: Algunos peronistas se enojan con Alberto por mencionar mucho la figura de su padre y no tanto a Perón, ¿qué piensa usted de eso?

Alfonsín: No veo que se molesten. Creo que algunos, que en todo caso tienen interés en instalar la idea de que esa referencia que hace el presidente a la transición democrática y a la presidencia de Raúl Alfonsín moleste. Pero no creo que eso ocurra. Además, de ninguna manera el presidente hace más referencias a Raúl Alfonsín que al peronismo, el presidente es un hombre del peronismo sin ninguna duda, así como yo soy un hombre del radicalismo sin ninguna duda. Incluso, bastante mas comprometido con mi partido que muchos de los que ocupan hoy cargos de representación partidaria.

Noticias: Su padre sufrió intentos de desestabilizarlo y debilitamiento, ¿lo que pasó con la policía cree que fue en busca de debilitarlo a Alberto?

Alfonsín: Son momentos distintos. De todas maneras, no tenemos por qué hacer comparaciones. Y está bien que hayamos reaccionado, por lo menos quienes somos conscientes acerca del rol que deben cumplir las fuerzas de seguridad, como lo hicimos. Lamentablemente, tardo la Unión Cívica Radical (UCR) en reaccionar, pero bueno, más vale tarde que nunca.

Noticias: La oposición dice que Cristina lo maneja Alberto, ¿cree que con eso buscan debilitarlo a Alberto?

Alfonsín: Yo creo que sí. Más que describir una situación objetiva, expresan un deseo. Un deseo de que existan problemas hacia adentro del Frente de Todos. Porque piensan que de esa manera pueden producir costo político que les facilitaría en todo caso de cara a las elecciones en el 2021. Pero creo que en el oficialismo existen distintas visiones y eso es positivo, lo que debería preocuparnos sería si no existieran diferencias, que no haya discusión, que no haya discrepancia. Eso ocurrió en Cambiemos en 2015 al 2019, y las consecuencias están a la vista. No se evitó ningún error. Los principales indicadores económicos del año 2015 no solo no mejoraron, sino que empeoraron, como consecuencias de decisiones equivocadas que si la UCR hubiera sido consecuente con sus convicciones hubiera podido evitarlo

Noticias: ¿Piensa volver a competir dentro del partido o si Alberto lo llama para ser candidato en 2021 por el oficialismo usted aceptaría?

Alfonsín: Para mi nada está por encima del interés general. Yo voy a hacer lo que crea que es mejor para el interés general. Esto no solamente tiene que ver con defender las ideas que tocan defender sino con cuestiones prácticas, generar condiciones políticas para que esas ideas sean las que recojan el acompañamiento mayoritario de la sociedad. Habrá que ver de que manera podamos servir a las ideas desde el punto de vista programático y a las ideas desde el punto de vista electoral. Voy a defender las ideas que yo crea que son mejores para el país, pero después cual sea la actitud que en términos de competencia electoral hay que asumir para poder defender esas ideas lo determinara las circunstancias. Creo que la decisión del presidente de ofrecerle a una persona que no forma parte del Frente de Todos, nada más ni nada menos que la embajada de España ,es un gesto de amplitud, de apertura, a favor del diálogo, que no ha sido suficientemente valorado.

Noticias: Se cumplen 37 años de la restauración democrática, ¿qué reflexión le deja?

Alfonsín: Primero me hace pensar en las deudas. No de la democracia: la democracia no gobierna, no privatiza, no abre la economía y no decide sobre las modificaciones del derecho laboral. La democracia no tiene deuda, en todo caso es la dirigencia. La dirigencia política en primer lugar y la que no es política también, de aquellos que pueden influir en la situación de los argentinos. Y es una deuda que tenemos que tratar de saldar lo antes posible. Es una deuda con la justicia social y con la igualdad. Hemos progresado, pero no todo lo que nos hubiera gustado a los que fuimos testigos y protagonistas desde 1983 en aquella transición. Y esa deuda se va a saldar si somos capaces de postergar o terminar la grieta. Es necesario postergar la dimensión electoral de la política en las actuales circunstancias y reemplazarlas por la cooperación y la colaboración. No hay cabal comprensión acerca de esta necesidad. Me parece que le está pasando al gobierno algo parecido, en algún sentido, a lo que pasaba en aquella transición democrática: una gran incomprensión acerca de las enormes dificultades que hay que afrontar con la pandemia que está castigando a todo el mundo, todo el mundo está sufriendo grandísimas consecuencias con efectos sociales muy severos. Algunos se comportan frente a estas dificultades priorizando lo electoral en lugar de lo que sea mejor para los argentinos.

por Gonzálo Martínez Villalba