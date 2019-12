Volvió Aníbal: el otro Fernández también estuvo en el Congreso

Volvieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los militantes K y muchos otros ex funcionarios. Y entre todos ellos, también volvió Aníbal Fernández. El ex jefe de Gabinete y ex candidato a gobernador bonaerense estuvo en la jura del flamante presidente, este martes al mediodía.

Llegó de traje y anteojos negros entre los primeros. Sobre las 9:50, más de una hora antes de que empiece el traspaso de mando, ya estaba ingresando por Rivadavia mientras saludaba a algún militante que había podido sortear los controles.

“Estoy feliz de que Alberto y Cristina se hagan cargo de la cosa pública”, dijo cuando se le acercaron los periodistas. “Argentina surfeó cuatro años de catástrofe”, completó.

Otra vez, rodeado de micrófonos, como en su época de jefe de Gabinete, Aníbal se envalentonó: “Todo patriota tiene que estar preparado para defender a su país del Gobierno. Eso es lo que hicimos muchos. El daño que se hizo es fenomenal”. Y sugirió: “Alberto no tiene que parecerse a Macri y va a ser un buen gobierno. Vamos a salir de la crisis económica con trabajo, lo sé porque con Alberto venimos de la misma escuela”.

Por último, se refirió a la Justicia: “Que sigan adelante con todo lo suyo”. Es que la última noticia que recibió Aníbal desde Comodoro Py fue alentadora. A fines de noviembre el juez federal Daniel Rafecas lo sobreseyó, junto a Juan Manuel Abal Medina, de la causa del Fútbol Para Todos. Ahora va por más, en el resto de las causas que lo involucran.

Al primer discurso de Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete lo vio desde uno de los balcones de la Cámara de Diputados. Estuvo junto a Ricardo Alfonsin y Daniel Lipovetzky, un grupo ecléctico. En sus redes sociales dejó un mensaje durante la asunción: “Alberto Fernández ya es el presidente de los argentinos. El otro se fue... como dice Alicia Castro, al basural de las historia. Fin”, luego, una vez que terminó la jura, escribiría varias decenas de mensajes más.

Apenas Alberto y Cristina partieron rumbo a la Casa Rosada, Aníbal se retiró por la misma puerta que había entrado. Varios militantes que se habían colado en el Congreso le pidieron fotos. Accedió contento e incluso se sacó los anteojos negros en cada oportunidad. Apenas fue el comienzo, porque el de este martes también fue el regreso de Aníbal.