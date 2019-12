“Tierra Arrasada”: el documental Bauer que reivindica a De Vido y demoniza a Macri

El Teatro Coliseo explota en aplausos. La escena se repite, una y otra vez. Entra Cristina Kirchner junto a Kicillof. Aplausos. Habla Tristán Bauer, director de la película que se está por estrenar, “Tierra Arrasada”, y le dedica sentidas palabras a Florencia K. Más aplausos. El film arranca y le dedica un segmento a los “presos políticos”, como Julio De Vido, Amadou Boudou, o Milagro Sala, y el público repite la operación. Una de las pocas que no aplaude en ese momento es la futura vicepresidenta, que no saludo a el ex superministro cuando se lo cruzó en Comodoro Py ni envió a los suyos a defenderlo cuando se votó su desafuero, y tampoco fue a visitar a la cárcel al hombre que supo ser la mano derecha de su marido durante décadas. A pesar de la posición de CFK, el documental reivindica a De Vido, entre otros. ¿Una señal para el futuro?

“Tierra Arrasada” tuvo su preestreno el viernes 6 en el Teatro Coliseo a sala llena. La asistencia del kirchnerismo fue impecable: además de la ex Presidenta -que esa misma tarde evitó ir a la presentación del Gabinete de Alberto Fernández- y el futuro gobernador de Buenos Aires, fueron Eduardo De Pedro, Nicolás Trotta, Ginés González García, Daniel Scioli, Jorge Arguello, Eduardo Valdés, Oscar Parrilli, Daniel Filmus, y Pino Solanas, entre otros. También hubo representantes del mundo del deporte y los espectáculos, como Pablo Echarri, Sergio Goycoechea, Javier Malosetti, y Gerardo Romano, además de varios ex panelistas del programa 6,7,8. El documental es un refinado trabajo audiovisual -Bauer, que también dirigió “El camino de Santiago” e “Iluminados por el fuego”, tiene en su haber un premio Goya y un Cóndor de Plata, entre otras importantes distinciones-, que cuenta con la voz en off del actor Darío Grandinetti y la producción de Jorge “Topo” Devoto, uno de los amigos más íntimos de CFK y de su familia, al punto tal de que varias veces viajó a Cuba a visitar a Florencia.



El trailer del documental:

La línea argumental saca a relucir el relato más duro del cristinismo: el macrismo fue un gobierno ineficiente y malvado que destruyó absolutamente todo lo que tocó, pero que logró ganar en el 2015 y sostenerse en el poder hasta el último día del mandato gracias a una compleja alianza entre los medios hegemónicos, la Justicia, y los grandes poderes internacionales. Para el periodismo la película le destina varios clips: así, se suceden imágenes de Alfredo y Diego Leuco, Eduardo Feinmann, Jorge Fontevecchia, y Luis Majul, entre otros, como uno de los ejes del mal, a continuación de varios jueces que enervan en particular al kirchnerismo, como Claudio Bonadío. La figura de CFK es omnipresente durante todo el film -“Cristina, cuando te registrábamos con estas cámaras aparecía tu luz", dijo Bauer antes de que arranque la película-, y para cuando faltaban 20 minutos para que termine la proyección todavía no se había asomado en la pantalla el bigote de Alberto Fernández. De nuevo: ¿una señal para el futuro?