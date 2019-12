Martín Guzmán, el ministro de Economía que le gusta al Papa

El Papa Francisco ya conocía a Martín Guzmán, el economista que formará parte del gabinete de Alberto Fernández. Se habían encontrado en mayo, junto a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía 2001 y su solvencia lo impactó.

Así se lo empezó a decir a su entorno: les hablaba de un economista con mucha sensibilidad social. Les recomendaba que lo lean. Hoy, ese profesional está a punto de hacerse cargo del Ministerio de Economía.

A la anécdota la contó Roberto Carlés, el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Aunque el abogado aclaró que no hubo “ninguna injerencia papal en nada, no le consultaron, ni tampoco él opina ni propone. Lo conoció por Stiglitz y me habló de él, nada más. Una feliz coincidencia”.

Guzmán es egresado de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y trabajó con Stiglitz, un economista de impronta keynesiana.

El 11 de mayo, el equipo del premio Nobel de Economía del 2001 se reunió con el Papa Francisco por más de 40 minutos. Estuvieron acompañados por José María del Corral y Enrique Palmeyro, los directores mundiales de Scholas.

Según el Vatican News, habían hablado de impulsar una “economía social de mercado” y advirtieron sobre "los problemas de ciertas formas de economía de mercado que no ponen a los mercados al servicio de los pueblos sino a los pueblos al servicio de los mercados y exacerban el comportamiento individualista”.

El economista argentino impactó al Sumo Pontífice, que ya había empezado a recomendarlo a los suyos, aún antes de que Alberto Fernández anunciara a su equipo.