C5N le puso zócalos críticos a la cadena nacional de Mauricio Macri

La primera cadena nacional de Mauricio Macri fue muy esperada. Llegó al final del mandato, a pocos días de dejar el Gobierno y fue un balance de lo hecho durante estos cuatro años.

Pero una de las perlitas de la noche la puso el canal ultra crítico C5N. Porque desde que el Presidente empezó a hablar, en la señal de noticias comenzaron a editorializar con diferentes zócalos: “Fracaso total: Macri deja 40,8% de pobreza en Argentina”, “¿Esta es la vara alta? Macri deja 18 millones de pobres”, “La indigencia se duplicó desde 2015 y llegó al 8,9%” y “el país que deja Macri: inflación en 54,6% y dólar en $63”, entre otras.

Como cualquier licenciatario de un medio de comunicación, el canal de Cristóbal López y Fabián de Sousa tenía la obligación de pasar el discurso completo del Presidente. Pero no lo hicieron como el resto de las señales: decidieron ponerle su cuota de crítica al asunto con los video graph. Incluso, desde el Sistema de Medios dijeron a NOTICIAS que lo que hizo C5N sería pasible de multa: "Silvana Giúdice del Enacom tiene que sancionarlos", aseguraron.

Mientras la sorpresa aumentaba puertas para adentro, Giúdice sacó las dudas de varios a través de un tuit: "C5N incumple con la reglamentación vigente. Y se convierte en la primera emisora de la histórica que falta el respeto a la investidura presidencial y al instituto de la Cadena Nacional".

"El decreto reglamentario de la ley de cadena nacional es el 12025 del 2010. Tanto el instituto de la cadena como el hecho de que no se puede poner sobre impresos lo firmó Cristina. No es nuevo, es del kirchnerismo", le dijo a NOTICIAS Giúdice. Y agregó: "El régimen de sanciones establece una multa económica y hasta la prohibición de no pasar publicidad".

"Yo podría haber llamado a C5N durante la transmisión, como hubiese hecho Sabatella, pero no lo hice. Sí voy a aplicar la reglamentación, porque lo que se hizo fue atreverse a sobre imprimir una cadena nacional por primera vez en la historia", completó la presidenta del Enacom. Y concluyó: "Fue lamentable lo que hicieron en C5N. La cadena es un atributo del Presidente. Por lo tanto lo que hicieron fue tan grave como romper el bastón de mando".