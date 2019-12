El Gobierno quiere sancionar a C5N por los graph en la Cadena Nacional

Mauricio Macri dio su primera cadena nacional, en la noche del jueves 5. Fue un balance de sus cuatro años de gestión y, por supuesto, que generó todo tipo de respuestas: quienes estaban de acuerdo con su discurso y a quienes le parecían todas mentiras. Pero un canal de noticias decidió hacer algo particular: C5N decidió contestar en vivo a través de los video graph y eso produjo enojo en el Gobierno, que ahora buscará sancionarlo a través del Enacom.

"El decreto reglamentario de la ley de cadena nacional es el 12025 del 2010. Tanto el instituto de la cadena y la obligación de trasmitirla como el hecho de que no se puede poner sobre impresos lo firmó Cristina. No es nuevo, es del kirchnerismo", le dijo a NOTICIAS la titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giúdice. Y agregó: "El régimen de sanciones establece una multa económica y hasta la prohibición de no pasar publicidad”.

Para eso, abrirán un sumario contra el canal de noticias de Cristóbal López y Fabián de Sousa y entrarán las consideraciones para saber cuál es la sanción: si hay o no multas anteriores y cuál es la gravedad del hecho en sí.

“Nosotros estábamos viendo eso”, dijo Giudice sobre lo que sucedía en la noche del jueves. Y agregó: “Yo podría haber llamado a C5N durante la transmisión, como hubiese hecho Sabatella, pero no lo hice. Sí voy a aplicar la reglamentación, porque lo que se hizo fue atreverse a sobre imprimir una cadena nacional por primera vez en la historia”

Para la titular de la Enacom "fue lamentable lo que hicieron en C5N. La cadena es un atributo del Presidente. Por lo tanto lo que hicieron fue tan grave como romper el bastón de mando o escribir la banda presidencial, por ejemplo. Tiene otras implicancias, no sólo violaron la reglamentación de medios”.

Giúdice dijo que fue un “recurso burdo para desmentir al presidente. No respetaron las instituciones y las garantías constitucionales. Ahora se abre un sumario que tiene todo un procedimiento para que se haga efectiva la multa”.

El problema es que en pocos días, el macrismo deja el Gobierno y asume la gestión peronista, mucho más afín a C5N, por lo que el caso deberá resolverse durante esa gestión: “Ponele que traten de no mirar esto, estaría violando los deberes del funcionario. Están violando la ley tan claramente que no podrían no sancionarlo”, les metió presión Giúdice.

por R.N.