Agustín Rossi: “No tengo problema en ser generoso con lo que Macri hizo bien”

La vuelta de Agustín Rossi al ministerio de Defensa no era ninguna novedad. Ya lo había confirmado el mismísimo Alberto Fernández aún antes de hacer el anuncio oficial, el viernes 6 por la tarde. Sin embargo, ahora que ya fue nombrado publicamente, el ex presidente del bloque K en diputados toma carrera para subirse al Gobierno, otra vez. Y desde ese lugar evalúa la gestión macrista en su área: con muchas críticas, pero para sorpresa de muchos, también con algún elogio.

“Yo no tengo problema en ser generoso con lo que Macri hizo bien. Ellos no han sido generosos con nosotros, sobre todo en el área de Defensa. Nosotros hicimos el 98 por ciento de la reparación del rompehielos Irizar, pero no nos nombraron nunca”, dijo Rossi en una entrevista con Edi Zunino para su programa En el barro (y clandestino).

“Hay una buena gestión en Fadea que incorporó planes de negocio ampliando una cartera de clientes, no recostándose solo en el Estado y en las Fuerzas Aéreas. Hay que reafirmar esa idea”, aseguró mirando el lado bueno del Gobierno de Cambiemos, aunque luego sostuvo: “Este año se invirtió en el 0,05 del presupuesto en Fuerzas Armadas. Hay algo que no está funcionando bien. Queremos tener una política de Defensa y para tener Fuerzas hay que invertir más”.

En la misma entrevista, el ex diputado, que le dejó su lugar a Máximo Kirchner en la Cámara baja, se refirió a la ex presidenta: “El alegato de Cristina tiene una gran defensa política y una gran caracterización del lawfare. Y cuando se escriba sobre el lawfare parte de ese alegato van a ser tomado en cuenta. Pero también hay explicaciones. Entre el tipo que hace la obra y yo que soy presidenta hay 15 instancias de administración previas. Entonces, por qué yo soy la jefa de la asociación ilicita, dijo Cristina”. Y completó: “Yo en mi actividad privada fui constructor y sé lo que significan los gastos generales. Y sé lo que significa ir a trabajar desde Santa Fe y Rosario a otra provincia”.

Rossi, además, expuso su idea de lo que hará con los militares durante su gestión al frente de la cartera: “Los desfiles son caros. Los que los defienden son los que dicen que de esa manera se muestra a las Fuerzas Armadas y se acerca al público civil. Yo prefiero otra metodología, que es el de las puertas abiertas. Nosotros hacíamos una gran exposición con las cosas que hacen, que producen y que llevan adelante”.

“Perón, con todo lo que era, estaba entrando a la historia y a la vez estaba lamentándose que no iba a poder ser General de la nación”, dijo sobre los militares. Y completó: “Son los únicos argentinos que tienen en su juramento hipocrático defender la Patria hasta dando la vida, si es necesario. Me parece que hay que entender eso”.

También fue consultado por Zunino por el incidente que se produjo con un misil TOW 2 en 2015, cuando se lo llevaron del Ejército Argentino en La Plata. “Lo primero que hay que decir es: el misil no desapareció, se lo robaron. Fue personal militar que lo sacó del cuartel y se lo llevó para hacerle daño a alguien, no a mí. Quizás al jefe que venía, porque se lo llevó al misil sin el cabezal que lo termina activando”, contó. Y concluyó: “Cuando me informaron no les dije cúbranlo. Dije vaya y haga la denuncia. No me crucé de brazos. Inicié todos los sumarios administrativos que tenía que llevar adelante el Ejército por esa falta que allí estaba”.

