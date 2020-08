Streaming para arrancar el finde: Carlos Casella en vivo

Carlos Casella, artista integral de la escena , multifacético y provocador, cantante, coreógrafo y actor, creador del grupo El Descueve, dará hoy a las 20.30 un show gratuito con reversiones de hits de distintas épocas.

Sus espectáculos musicales son una alquimia entre lo clásico y lo contemporáneo, lo acústico y lo electrónico, lo minimalista y lo barroco. Algunos de sus materiales discográficos son “Canciones de Mujer”, “Babooshka !”, “Scorpio” y “Otra Cosa”, prueba fiel de ese estilo tan personal que lo caracteriza.

Sus espectáculos recorrieron gran parte de los festivales internacionales, y la dupla con Griselda Siciliani es una de las formulas más potente de los últimos años del teatro musical. Su show en vivo hoy será en versión acústica, con clima intimista, pero con la gran producción de Verbo y La Corte.

“Me volví cero creativo con la cuarentena, al principio no quería pensar en nada. Pero es una oportunidad de repensar proyectos. Me parecía que no entendía cómo son los formatos. Pero me convenció Verbo de hacer este streaming con una producción de es un lujo”, explica Casella.

“La lista de temas es una mezcla de hits de mis trabajos pasados, va mucho por el humor mío, pero quiero cantar las que la gente quiere escucha”, agrega. “Está ensayadísimo pero la música me da la libertad de improvisar un poco que no tengo cuando estoy bajo la dirección de otros, o como coreógrafo”, festeja Casella, a quien se podrá ver en https://bit.ly/CarlosCasella-envivo-VERBO donde, a partir de las 20:30hs.

por R.N.