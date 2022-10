Video viral: el emotivo reencuentro de las estrellas de "Volver al futuro"

Los fanáticos de "Volver al futuro" lloraron en las redes sociales después de que los videos de la Comic Con de Nueva York se volvieron virales por capturar la emotiva reunión de Michael J. Fox y Christopher Lloyd. El subió al escenario con un gran aplauso de la multitud, y Fox abrazando a Lloyd.

Un video de la reunión obtuvo más de 7 millones de visitas en Twitter. “Ver a Michael J. Fox abrazar a Christopher Lloyd así es tan hermoso”, escribió un usuario en la red social del pajarito.

Fox recordó que se unió a "Volver al futuro" cuando la producción ya estaba en marcha, para reemplazar a Eric Stoltz como Marty McFly, . El director Robert Zemeckis se dio cuenta de que Stoltz no era adecuado para el papel, por lo que volvió a ofrecerle Fox el rol que había antes rechazado por su contrato televisivo.

If you were a teenager in 1985, then Michael J. Fox was your guy. Marty McFly in Back to the Future is the coolest teenager in cinema history.

Watching him hug Christopher Lloyd like this is so beautiful. #BackToTheFuture #MichaelJFox pic.twitter.com/sniP95YE1J