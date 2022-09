Los Caputo: el talón de Aquiles de Mauricio Macri

La familia de empresarios aparece involucrada cada vez que un escándalo salpica al ex presidente.

En NOTICIAS de esta semana....

Los Caputo: el talón de Aquiles de Macri

Radiografía de una familia de empresarios que tiene gran proximidad al ex mandatario y los affaires político-económicos que los ponen en la mira del Gobierno. Nicolás, a quien Mauricio considera su “hermano de la vida” está en la mira de la vicepresidenta por su vinculación con José López, el ex funcionario K de los bolsos en el convento. Y días atrás, admitió que ingresó al blanqueo de capitales que impuso su amigo cuando era Presidente, en el 2016, para declarar cuentas "off shore" que tenía en las islas Caimán. Por estos días, también el líder del grupo extremo Revolución Federal, con el que se identificaban los atacantes de Cristina Kirchner, reveló sus negocios con la firma Caputo, perteneciente a dos hermanos de Luis, el ex ministro de Macri. Un entramado de coincidencias que ponen en la mira a la familia de negocios más próxima al jefe espiritual de la oposición.

Además:

-Mirtha y Juana: la interna de las mesazas.

-El circuito porteño de las celebrities que visitan el país.

-Y la reina Camila: su fórmula para superar el rechazo.

Revista NOTICIAS...

Entender cambia la vida.