El acompañamiento

****Ayer, hoy y siempre, la pregunta surge desde la misma raíz de la condición humana: ¿quién no intenta seguir un sueño más allá de las posibilidades de lograrlo?

Tuco (Luis Brandoni) es un cantante de tangos frustrado. Hasta que decide abandonar el trabajo de operario fabril para cumplir un anhelado deseo: cantar en la televisión y ser como su ídolo, Carlos Gardel. Se encierra en un cuarto del fondo de la casa, armado con una cuchilla, aislado de su familia y del mundo que lo rodea. Ensaya con denuedo, mientras espera la llegada del acompañamiento de guitarra que un conocido le prometió. Cuando lo visita Sebastián (David Di Napoli), el mejor amigo y ex compañero de la fábrica, para convencerlo que retome el comportamiento habitual, no dudará en afirmar: “Sí me hubiera dado el lugar que me correspondía, mi vida habría sido otra”.

Cabal hombre de la cultura, el dramaturgo y novelista argentino Carlos Gorostiza (1920-1916), ya a partir de su primera obra, “El puente” (1949), y con talento y sensibilidad, sin duda, renovó el bagaje expresivo del teatro argentino al exponer parte de nuestra idiosincrasia. Aquella que espera el milagro que nos rescate del eterno naufragio personal, social, económico, moral o ético.

La primera representación de esta comedia fue en 1981, bajo dirección de Alfredo Zemma y las actuaciones de los inolvidables Carlos Carella y Ulises Dumont, en el marco de “Teatro Abierto”, el evento artístico más significativo durante la época de la dictadura militar. Una década después se trasladó al cine, dirigida por Carlos Orgambide y protagonizada por Carlos Carella y Franklin Caicedo.

Ahora, gracias al tesón del joven productor Tomás Rottemberg (quién nuevamente apuesta a la dramaturgia nacional), dedicado a la memoria de Carella, y en homenaje al centenario del nacimiento del autor, podemos volver a disfrutarla con dos actores versátiles.

Dueño de mil matices expresivos y voz de trueno, Brandoni brinda una admirable catedra de actuación; divierte y conmueve en la piel de su entrañable criatura, mientras Di Napoli lo secunda con probado oficio.

Se puede ver de miércoles a viernes, a las 20.30; sábados 20 y 22, y domingos 19. Entradas por Plateanet. ¡No se lo pierda!