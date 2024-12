Navidad a lo Disney y más espectáculos en plan Papá Noel

En los gigantescos estudios de Paramount en Martínez se vive un clima especial, y se ensaya para llegar al estreno de "Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable", con la maquinaria escénica a punto. Todavía falta terminar la escenografía, sumar el vestuario y los efectos que transforman a los artistas en estrellas. Pero, a pesar de tratarse solo de pasadas y repeticiones de canciones, textos y coreografías, se siente el espíritu navideño.

Hay una alegría contagiosa que se transmite a los pocos afortunados que tienen la ocasión de ver cómo los talentosos y populares Laurita Fernández y Diego Topa, acompañados por un entusiasta conjunto de jóvenes cantantes y bailarines, se preparan para salir al ruedo bajo la atenta mirada del director Ariel del Mastro, un experto en el género musical.

Detalles del show

Las funciones serán el 12, 13, 14, 15 y 17 de diciembre y, en cada representación, habrá invitados especiales como Ángela Torres, Karol Sevilla, Soledad Pastorutti y Flor Bertotti, que se unirán a los presentadores para ofrecer las clásicas canciones que conocimos en las salas cinematográficas.

Será una experiencia inmersiva que se llevará a cabo en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria, e incluirá una pantalla gigante de 500 m2 donde se proyectarán fragmentos de las populares películas de Disney, más un árbol de Navidad enorme, que será encendido en el final del show.

El público revivirá algunos de los momentos más recordados de las historias de Disney a través de la interpretación en vivo de exitosas canciones como “Libre soy” de “Frozen: Una aventura congelada”, “Cuán lejos voy” de “Moana: un mar de aventuras”, “El ciclo sin fin” de “El Rey León” y “Regalo mágico” y “No se habla de Bruno” de “Encanto”.

Pero no todo ocurrirá sobre el escenario, previo al espectáculo, se podrá disfrutar de diferentes experiencias gastronómicas, un espacio con venta de productos y actividades para toda la familia. Y habrá un área de regulación para quienes necesiten reducir estímulos sensoriales durante la función. Además, con el mismo fin se ofrecerán kits que incluyen auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVl y tarjetas de emociones con pictogramas. La loable intención es que todos puedan disfrutar del espectáculo de manera distendida.

La batuta está en manos de Ariel del Mastro, un prodigio del ambiente artístico: comenzó a trabajar a los 16 años en una gira que su madre Nacha Guevara realizaba en España y, un día, ante la ausencia del técnico que direccionaba el seguidor de luces, cubrió ese puesto. El paso de los años lo llevó a dirigir decenas de musicales y obras de teatro. Disney lo eligió como el organizador de “Disney's Violetta Live!”, “High School Musical – Live on Stage”, “Un gran día con Topa y Muni”, y “Playhouse Disney”. En teatro tuvo a su cargo los musicales “Peter Pan”, “Despertar de primavera”, “Matilda” y “Legalmente rubia”, entre otros. El año próximo asumirá la dirección general de “La sirenita”, basada en el cuento de Hans Christian Andersen, con producción de Carlos Rottemberg.

Sueño concretado

Laurita Fernández, que este año deslumbró con su protagónico en la versión teatral de “Legalmente rubia”, canta con una pasión y entrega como si ya estuviera frente a las 10.000 personas que se calcula habrá cada noche. “Para mi carrera es un sueño hecho realidad, porque todo el equipo es lo mejor de cada área, son hiperprofesionales. Y lo más increíble es la calidad de personas que lo conforman. Estando dentro entendí por qué se transmite magia en cada cosa que haga Disney”, afirma. Fernández tiene poco tiempo de descanso y debe continuar con la siguiente canción. Antes de volver a su tarea comparte con NOTICIAS que Disney siempre la invitó a soñar y crear mundos imaginarios durante su infancia. Y si bien admite que la primera vez que lloró con una película fue durante una proyección de “Dumbo”, su favorita es “Mulan”.

“Es mi personaje favorito porque creo que fue de las primeras princesas empoderadas que tomó riendas de su camino. Y me acuerdo que esa chica que se cortaba el pelo para camuflarse entre los hombres e iba a luchar por su padre, me shockeó, me encantó. De alguna manera estoy en un mundo bastante masculino, si me refiero al mundo de la conducción en televisión y tener que plantarme de determinadas formas en distintos momentos de mi vida o tomar coraje para algunas cosas, me remiten a esa película”, revela y se aleja para volver a sumergirse con total profesionalismo en la magia de la Navidad.

Diego Topa por su parte, tiene una extensa experiencia con la factoría Disney. Trabajó en programas como “Zapping Zone”, “Playhouse Disney”, con las conductoras Euge Molinari, la recordada Romina Yan, Sofía Reca y después con Muni (Mariana Seligmann). Además, estuvo en “Junior Express,” donde la empresa se asoció por primera vez con el artista para producir un show en conjunto y “El ristorantino de Arnoldo”, donde se metía en la piel de un simpático cocinero.

De remera negra y bermuda, en un alto del ensayo, afirma sobre sus primeros recuerdos asociados al mundo que propone Disney: “Mickey, Minnie, Goofy, Donald y Pluto me acompañaban siempre en toda la decoración de mis cumpleaños. Después el recuerdo que tengo es que mi papá animaba fiestas infantiles, los fines de semana, donde en los cumpleaños proyectaba películas de Disney. Yo era fan de acompañarlo y ver esas películas. Mi sueño era ir a los parques de Disney. Así que Disney siempre estuvo presente en mi niñez con sus canciones, con películas como Blanca Nieves, Pinocho o Bambi”.

Topa transmite entusiasmo por volver a trabajar para la compañía y hasta le genera una comprensible excitación: “después de casi dos años que no estaba haciendo nada para Disney, me convocan para hacer este show que va a ser maravilloso, único, enorme, mágico, familiar, con canciones, con personajes, estoy muy emocionado y muy feliz”, asegura.

Más opciones

El de Disney no es el único show de la temporada navideña, claro. Buenos Aires se llena de espectáculos ideales para disfrutar en familia, especialmente diseñados para los más pequeños. Estos shows no solo recrean el espíritu festivo, sino que también brindan momentos mágicos y divertidos para compartir con los niños.

El 14, 15, 21 y 22 de diciembre, Buenos Aires se ilumina con los desfiles navideños que se celebran en la Plaza Intendente Seeber, en Palermo. A partir de las 19 hs, artistas itinerantes, zanquistas, hadas burbujas, monociclistas y músicos de viento acompañarán a una gran Big Band de Jazz. La carroza de Papá Noel será la protagonista del cierre, haciendo de este evento una experiencia única. La entrada es libre y gratuita, ideal para disfrutar al aire libre y en familia.

Mientras, el 14 y 22 de diciembre, en el teatro El Tinglado estará “El Mágico Viaje de Papá Noel”, un musical infantil que relata cómo Santa Claus decidió comenzar a repartir regalos alrededor del mundo. A través de un viaje por diferentes países como Grecia, Holanda, Italia y Rusia, los niños podrán acompañar a Papá Noel hasta su llegada a Buenos Aires. Las funciones serán a las 17.30 hs, con entradas desde $12.000 y promociones especiales.

El 21 de diciembre, a las 20 hs, el Auditorio de Belgrano se convertirá en el escenario de una celebración de la mano de la Pop Symphonic Orchestra. Con más de 30 artistas en escena, este espectáculo narrará una historia en la que los Maestros Jugueteros lucharán por salvar el espíritu navideño ante la amenaza de que el reloj de la Navidad se detenga (entradas disponibles a través de Ticketek).

Y la compañía Sueños, especializada en teatro para bebés, el 22 de diciembre presenta su función navideña en Poncho Teatro (en el Parque Centenario), creando un ambiente acogedor y lleno de magia para disfrutar en familia. Las funciones serán a las 15.30 y 17 hs.

Finalmente, Flavio Mendoza ofrece su espectáculo "Circo del Ánima: Una Mágica Navidad" en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639), un show que combina arte, magia, despliegue y tecnología para crear una atmósfera única. Las entradas están disponibles desde $25.000 a través de Plateanet.