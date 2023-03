Gran Hermano: la reacción de Romina al punzante comentario de Ceferino Reato

El martes 28 de marzo por la noche, el flamante ganador Marcos Ginocchio estuvo presente en el debate para hablar de su triunfo en el último ciclo de Gran Hermano y del paso por la casa. Entre los diversos comentarios, uno de los más comentados fue su explicación sobre lo que ocurrirá con Morita, la cachorrita que lo siguió durante su estadía.

En ese sentido, el ganador de esta edición dijo que “le daba cosa separarla” de su hermano Caramelo, el cual fue adoptado por Romina. “El veterinario de la casa me dijo que ellos no sufren la separación como las personas, pero me da cosa entonces, yo quiero adoptar a los dos, pero si Romi quiere, no tengo problema en que se quede con las dos para no separarlas”, ofreció Ginocchio.

Y mientras todos suspiraban por el buen gesto del participante, el periodista Ceferino Reato aprovechó para arremeter contra Romina Uhrig señalando: “Ella es política, ¿cómo no se la va a quedar? Agarra todo”. Por supuesto, el comentario no pasó desapercibido para la ex concursante, con pasado político en el kirchnerismo: se la vio enfurecida y se notó claramente que tenía ganas de responderle, pero por alguna razón, se llamó a silencio.

No es la primera vez que se genera este desafío en plena pantalla, la semana pasada en el mismo programa, hubo un cruce entre la exdiputada, luego de haber quedado afuera de la casa, y el autor de “Masacre en el comedor”. En ese instante, en medio de un clima de tensión, la participante fue cuestionada por los demás ex participantes y algunos panelistas.

“No tengo propiedades, sino que no me hubiese expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decirse mil cosas de mí, ni exponerme a esto de esta manera”, explicó Romina, ante una pregunta de Ceferino Reato sobre propiedades que adjudicaban a la ex participante.

“Jamás quise dar un papel de lástima. Tengo un trabajo en La Plata y aparte hago uñas en mi casa cuando tengo tiempo libre. Obviamente, no tengo casa, lo único que tenía era un terreno que se lo firmé a Walter (Festa, su exesposo y ex intendente bonaerense). No tengo propiedades”, aclaró la militante justicialista.

"Siempre has vivido bien. No teniendo plata, sos una persona que logra vivir en un country, es un mérito”, disparó Ceferino Reato. Romina Uhrig fue incisiva: “Cuando yo me separo, empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque no tenía para pagar el alquiler. Con Walter no nos separamos en buenos términos y el motivo de la separación fue por la situación económica Si yo tuviera casas no me hubiera quedado hasta las 12 de la noche haciendo uñas porque esa plata me servía".

