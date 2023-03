¿Sol Pérez estará o no en The Challenge International?

Sol Pérez se consagró ganadora de "The Challenge Argentina", el reality show de convivencia y travesía conducido por Marley, y eso le abrió la puerta a formar parte de la emisión internacional del programa, pero eso no sucedió y ella fue remplazada por otros integrantes de la versión argentina del reality.

Ni bien ganó, Sol tuiteó: “Gané el primer "The Challenge Argentina", el primero que se hace en Latinoamérica. Cuando me llamaron para este proyecto tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder lograrlo. Aislada, sin contacto con la gente que amo y en competencia”. Y agregó: “Toda mi vida me gustó el deporte, siento que no solo inculca valores hermosos, sino también te enseña a convivir con los fracasos, con los triunfos y entender que eso es también la vida. Entrené y me preparé para poder dejar lo mejor de mí. Tuve miedo, angustia, no me sentí capacitada, muchas veces me excedieron situaciones, extrañé mucho. ¿Pero saben qué es lo más lindo? Que pude; pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos”.

El exitoso programa reunió a actores, influencers, cocineros y abogados mediáticos de distintas edades. En esta edición, los participantes fueron "Jujuy" Jiménez, Lizardo Ponce, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

La joven panelista de "Gran Hermano" dedicó unas cálidas palabras a las personas que estuvieron en el programa. Con mucha emoción, Sol Pérez expresó: “Me llena de orgullo decir que tuve los mejores compañeros, una producción que se lleva todos los aplausos, un conductor que sufrió con nosotros. ¡Y qué orgullo decir que el primer "The Challenge Latinoamérica" lo ganó una mujer! Lo di todo, lo sufrí, pero también lo disfruté mucho. Las mujeres podemos con todo”.

Sin embargo, luego de la resolución de la edición Argentina, se estrena su versión internacional, a partir del jueves 9 de marzo, en la plataforma streaming Paramount+. En este desafío global, Sol Pérez no participó del reality show que se desarrolló en Sudafrica, conocido con la denominación popular de “The Challenge International”, tomando su lugar cuatro compañeros: Benjamín Alfonso, Claudia Albertario, Rodrigo Cascón y Sofía “Jujuy” Jiménez.

En la previa de la final local, el cuarteto de concursantes Claudia Albertario, Rodrigo Cascón, Sofía “Jujuy” Jiménez y Benjamín Alfonso se habián mostrado agradecidos por cómo fue el desarrollo de toda la competencia y la convivencia del reality. Pero, por otra parte, estos famosos participaron del casting de remplazo a Sol Pérez en” The Challenge Global Edition”, el nombre oficial de la competencia mundial, que dispone 38 temporadas en su haber, y ya se estrenó en la plataforma streaming. Un formato que promete instancias muchas mas duras en tierras africanas.