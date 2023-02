El chiste de China Ainsa: "La noticia es que Wanda Nara atendió a la China"

Wanda Nara anunció que será la nueva conductora del reality show Masterchef (Telefe). Para dar la primicia conversó telefónicamente con la periodista de “El noticiero de la gente”, Josefina Ainsa, a quien apodan “La China”. La conductora no se resistió, e hizo un chiste sobre su apodo, cuando estaba llamando Nara: y es que “la China” es el apodo de Eugenia Suárez, la actriz con la que jugador de fútbol Mauro Icardi le fue infiel a la empresaria.

La broma comenzó cuando Ainsa y sus compañeros comenzaron a hablar de la nueva edición de Masterchef de la cual, si bien no se conoce aún su fecha de estreno, se estima que se estrenará entre mayo o junio. Ainsa contó que en esta oportunidad los participantes no serán famosos, si no amateurs, y adelantó que en el programa darían la primicia de quién sería la conductora de la nueva edición, lo cual hasta ese momento era una incógnita.

Wanda Nara

“Se habló mucho de si era rubia, o morocha. Ella fue rubia y ahora es morocha”, adelantó Ainsa, manejando el suspenso. Y a continuación, decidió llamarla. “No se si me va a atender, porque justo va a haber ‘La China llamando’”, comenzó a bromear con sus compañeros.

Cuando Nara atendió, y antes de iniciar la conversación una vez develado el misterio, Ainsa bromeó: “Esa es la primicia: ¡Wanda Nara ‘atendió a la China’ en vivo”, se rió la China Ainsa. Acto seguido, la empresaria y ella se pusieron a hablar sobre la nueva edición de Masterchef, por la cual Nara adelantó que está muy entusiasmada y contenta.

El escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi fue uno de los acontecimientos del 2021. Icardi no solo era la pareja de Nara, sino también padre de sus dos nenas, Isabella y Francesca. Durante un viaje por Europa, Wanda dejó a su entonces marido en París para irse con sus hijas de paseo por Milán. Pero no imaginaba que en la ciudad francesa, Icardi iba a encontrarse con Suárez para vivir un affaire. Cuando el escándalo se hizo público, Nara se puso furiosa y usó su Instagram para atacar a China Suárez: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", escribió, en referencia al episodio en el que Suárez fue también la tercera en discordia entre el actor Benjamín Vicuña y la modelo Pampita. El hecho fue tan sonado que hasta obtuvo su propio nombre: El "Wandagate".

La nueva edición de Másterchef, un formato original de Inglaterra, tendrá de jurados a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Quienes quieran participar deberán ser mayores de 18 años y no contar con experiencia culinaria profesional. También deberán enviar su solicitud junto a un video, de hasta un máximo de hasta tres minutos de duración, cocinando o preparando algún plato.