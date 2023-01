Mirada indiscreta: la serie hot de Netflix creada por una argentina

El relato gira alrededor de Miranda, una voyeurista sin remedio y, también, una hábil hacker. Su rutina consiste en mirar por la ventana la vida de Cléo, una prostituta de lujo que vive en el edificio de enfrente. Así nace la trama del thriller de la miniserie brasilera que es un éxito en Netflix y se encuentra en el top 10 de series no habladas en inglés en 57 países, como Suiza, Polonia, Filipinas, Brasil, Canadá, Francia, Luxemburgo, Eslovaquia y Turquía.

La guionista argentina Marcela Citterio es la creadora de “Mirada indiscreta”, quien cuenta con una prolífica y recordada trayectoria en la escritura de series televisivas argentinas como “De corazón” (1997), “Los buscas de siempre” (2000), Amor en custodia (2005)y Patito feo (2007). En la actualidad, su labor en el terreno del guion lo desarrolla en producciones internacionales para diversas señales televisivas y plataformas.

Citterio forma parte de The Orlando Books, proyecto editorial focalizado en generar contenidos publicados que alimente la ficción audiovisual. En diálogo con NOTICIAS, la autora relata el boom de “Olhar Indiscreto” (Mirada indiscreta) y sus próximos proyectos.

Noticias: ¿Cómo se creó y se desarrolló el proyecto de la serie Mirada Indiscreta?

Marcela Citterio: Me asaltó en la madrugada esa idea de qué pasa cuando uno espía y logra meterse en un mundo ajeno. A partir de ahí, lo desarrollé y se lo comenté al gerente de Netflix en Los Ángeles en 2019. Se inicia el ciclo clásico que presentas el proyecto, le tiene que gustar al comité y todos esos pasos hasta que te dan la luz verde. Ni bien me lo dan, trabajo con mi equipo que fueron Claudia Morales y Melisa Milanesi, y ahí fuimos estableciendo cada uno de estos pasos. Pero me dicen que no lo va a hacer para México, que era lo planeado, sino que para Brasil. Me invadió una gran ilusión porque es una nueva puerta en mi carrera. Entrar en Netflix Brasil, como autora argentina, me generaba una gran emoción y un desafío, a partir del concepto de darle una mirada muy femenina a todo esto.

Noticias: ¿Qué puntos querías destacar en la narración, en cuanto al argumento y a sus personajes?

Citterio: Me interesaba mucho el cómo esta mujer lograba a ser parte de estas vidas que eran más interesante que la propia. De ser una voyeur, una espectadora pasiva, comienza a tomar decisiones e implicarse saliendo del escondite. Las dificultades que podemos tener cada una, como mujeres, que no enfrentamos a distintos tipos de inhibiciones propias de muchos años de otros tipos de pensamiento. Y que algo que puede ser, desde un rol totalmente pasivo, se pueda dar un paso más allá. Hablar de temas como la prostitución, la trata de personas, el consentimiento, todo eso me parecía dentro de un lenguaje con un erotismo que lo siento justificado y muy atractivo.

Noticias: ¿Qué descubriste en la adaptación sobre la mirada brasilera en torno al sexo y al erotismo?

Citterio: Más que una adaptación fue una traducción. Lo que rescato es que a lo que proponía desde el libro, sobre fiestas sexuales o lo que ella observa, se animaron a mucho más. Se animaron a filmar con total libertad, a mostrar cuerpo. Algunos muy hegemónicos y otros que no lo son, con una sexualidad y una sensualidad, sumamente, interesantes y rescatables. Más en este mundo en que trae tantos problemas a las mujeres en el tema de los trastornos alimenticios y el cuerpo perfecto. De todo lo que propuse se animaron a más.

Noticias: En tu futuro libro Lady Voyeur ¿Qué diferencias encontraremos en la historia de la serie y el del campo de la literatura?

Citterio: Lo que me intereso explorar en el campo de la literatura es que me meto muchísimo más en el pensamiento y accionar de Miranda, que es la protagonista. Ella es la que lleva adelante toda la historia del libro. No hay nada que te distraiga del personaje femenino. En una serie requerís de otros personajes y de historias secundarias. En este caso, todo está a través de los ojos de ella. Estamos hablando de una protagonista con un tema de dependencia al voyeurismo que no se cura mágicamente, es algo con lo que debe lidiar como cualquier tipo de adicción. El libro va a tener algunas ilustraciones eróticas, la imagen me gusta mucho llevarla al libro también de alguna manera artística.

Noticias: ¿Qué te pareció el casting del elenco brasilero?

Citterio: Me pareció excelente y soñado. Ella, su antagonista y los cuatro principales me parecieron brillantes. Miranda mucho más, es muy difícil el personaje para que vos tengas ganas de quererla abrazar y ella lo consiguió. Sin un desequilibrio, ella lo trabajo con naturalidad y con una belleza mágica. No es muy común, no siempre lo que eligen es lo que te imaginaste, pero en este caso se dio y me superó. Eso es lo que me parece alucinante. Hay tantos tipos de posibilidades como cada uno lo haga.

Noticias: ¿Cuál es la propuesta editorial de The Orlando Books al generar ficciones que pueden pasar al audiovisual?

Citterio: El contenido editorial me parecía sumamente interesante que fuera unido enseguida a lo audiovisual. Leyendo el libro, te imagines como va a ser la potencial película, serie, el audiolibro, el podcast o cualquiera de los nuevos formatos que se vienen, a raíz de cualquier contenido artístico. No sólo acercar historias mías. Me inspiré en mi hija, que es escritora, que al terminar su primer libro no se sabía cómo se iba a llegar ella a mostrar. Me pareció mucho más adaptable llevar la propuesta a las productoras y a las plataformas a través de la publicación del libro, el contenido se adapta ya teniendo en conocimiento como comienza y termina la historia.