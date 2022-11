Para ver: películas del streaming que podrían competir por el Oscar

En la taquilla, el último trimestre del 2022 es clave, y el escenario para los posibles contendientes al Oscar, como la comedia negra del director Martin McDonagh "The Banshees of Inisherin" (estrenó el 21 de octubre); la autobiográfica de Steven Spielberg sobre la mayoría de edad "The Fabelmans"; el drama de Sarah Polley “Women Talking” (2 de diciembre); y la oda romántica del cineasta Sam Mendes, “Empire of Light” (9 de diciembre).

Y a lo anterior hay que sumarle lo que el streaming aporte a la competencia. El cine de autor pensado para la temporada de premios aparece en el último cuarto del año en las plataformas. Es parte del plan “por el prestigio” de los distintos servicios on demand, pero también aporta televidentes.

En ese lote se encuentra “Emancipación”, de Apple, que ya se proyectó en Washington D.C. en un evento de organizaciones legislativas y educativas negras. Las primeras reacciones fueron positivas, incluida Donna Brazile del Comité Nacional Demócrata, quien escribió en un tuit: “Imagen poderosa que destaca cómo la gente negra luchó por la libertad”.

Apple ganó este año el Oscar a Mejor Película con “CODA”, y tiene también otras cartas para la competencia: “Cha Cha Real Smooth” del escritor y director Cooper Raiff; "Causeway" con Jennifer Lawrence; "Raymond & Ray" con Ewan McGregor; y "The Greatest Beer Run Ever" con Zac Efron. Y piensa seguir ese camino el próximo año con dos maestros del cine, Martin Scorsese con "Killers of the Flower Moon", y Ridley Scott con "Napoleon".

Pero Antoine Fuqua, el mismo que le dio a Denzel Washington su largamente esperada estatuilla como actor principal por “Training Day” (2001), es la gran carta de Apple para ir por un premio importante esta temporada. Pero no está claro qué tan agresivamente hará Apple campaña por una película que tiene a Willy Smith, más aún en una carrera a Mejor Actor concurrida: se incluye a Brendan Fraser ("The Whale"), Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin”) y Hugh Jackman (“The Son”), ninguno de los cuales abofeteó al conductor del evento más importante de la industria.

En "The Whale" de Darren Aronofsky, Fraser (la estrella de “The Mummy”) ofrece una actuación asombrosa: hubo ovación de pie para la película en Venecia, y es el favorito hasta ahora. Y entre las mujeres se destaca Michelle Yeoh con "Everything Everywhere All at Once". Pero puede haber sorpresa con Keke Palmer y su actuación en "Nope", dependiendo de los recursos que Universal ponga detrás de la película dirigida por Jordan Peele: puede que se presente como mejor actriz de reparto siguiendo la estrategia de Emily Blunt, quien ganó un Premio del Sindicato de Actores en 2019 por “Un lugar tranquilo”.

Y Tom Hanks (que obtuvo victorias consecutivas por “Philadelphia” y “Forrest Gump”, en 1993 y 1994), se apuntaría a Mejor Actor de Reparto por su Coronel Tom Parker de "Elvis", y su protagónico en "A Man Called Otto", reversión de la película sueca nominada en 2015.

Entre los directores, Todd Field encabeza con “Tár”, y se sumaría Rian Johnson con "Glass Onion" (secuela de "Knives Out"), que debutó con elogios y es la carta de Netflix para atraer premios, junto con “Ruido blanco” de Noah Baumbach, festejada en los Festivales de Cine de Venecia y Nueva York. Una lista a la que podrían sumarse nombres, pero ya perfila un buen año para un cine de autor, que vuelve a cobrar fuerza.