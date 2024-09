El romance de Garcia Moritan y la versión de Yanina Latorre

Los distintos rumores de separación entre Roberto Garcia Moritan y Carolina "Pampita" Ardohain fueron los tópicos más sobresaliente en los programas televisivos sobre el mundo del espectáculo. “Esto no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura”, insinuó Ángel de Brito en el ciclo LAM de América TV.

Las versiones de una presunta infidelidad, por parte del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron presentes en toda la conversación entre el conductor y los panelistas. Del conjunto, Yanina Latorre se destacó al asegurar que “alguien del entorno cercano a Pampita me cuenta que está separada”. Antes de la confirmación por parte de la periodista, de Brito afirmó que el economista suspendió toda su agenda ministerial en la última semana.



“Ella se está por ir de viaje, en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Me dicen que él está muy en su rol político y que no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”, detalló la panelista y añadió: “Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó porque le pareció un dulce, y textual ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’. Me dicen también que con esto del cargo político se la pasa pelotudeando en eventos, restaurantes…”

Posterior a una nota con Angie Balbiani, amiga íntima de la modelo, que no desmintió ni confirmo la separación, el conductor insistió con los rumores de una tercera en discordia. Además, De Brito sumó un dato, otorgado por Daniel Gómez Rinaldi y Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve), en el que Garcia Moritan estuvo cuatro días alojado solo en el Hotel Casa Lucia de la zona de Retiro. Aunque ahora volvió a residir en su casa, junto con su pareja y su hija Ana.



Latorre rememoró un supuesto conflicto que el político liberal vivió con su esposa por unos mensajes encontrados en su celular. “Esto viene desde hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado… Ella le habría puesto un ultimátum”, recordó Latorre y agregó: “El año pasado en pleno Bailando le encontró mensajes con una periodista política, no sé si consumaron. Le dijo ‘hasta acá’, como que no vuelva a pasar. Desprolijidades en el teléfono… No le gustó algo que leyó y le dijo: ’Una más y te vas’".

De Brito consultó: “¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?”.“Sí. No voy a decir más que eso. Periodista política”, respondió la angelita. Una referencia soslayada sobre Marcela Pagano, dando a entender que la periodista y actual legisladora es reconocida por sus polémicas y controversias, tanto por su paso por los medios, resaltando su controversial desvinculación con América TV, como con su convivencia en el bloque libertario.



“No sé si él sería picotero. No le gustó a ella algo que leyó en el teléfono y le dijo ‘hermano, una más y te vas’, pero ojo, por ahí hay algo más. Yo no sé qué dicen los mensajes, si no lo diría. Ella le encontró algo que no le gustó con una periodista”, concluyó la pareja del periodista deportivo y exfutbolista Diego Latorre. Hace días, el ex legislador porteño, en off, había negado la ruptura ante la consulta de algunos periodistas. Por su parte, Mariana Brey del ciclo Socios del Espectáculo, se comunicó en privado con Pagano y, según la panelista, le habría negado rotundamente toda relación con el escándalo.