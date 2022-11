Llega “Willow”, la nueva serie sobre el clásico de los 80s

“Willow”, la icónica película de fantasía de los 80's, vuelve en la forma de una serie que se estrenará el 30 de noviembre. Producida por Lucasfilms, esta primera temporada contará con 8 capítulos y se podrá ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

La película original de 1988 es uno de los clásicos del cine de fantasía de todos los tiempos. Dirigida por Ron Howard y producida nada menos que por el creador de “Star Wars” George Lucas, narra la historia de Willow, un granjero aspirante a brujo que decide rescatar a una niñita de las garras de una reina malvada. Para eso se vale de la ayuda de una serie de amigos y compinches, entre los que se encuentran el guerrero Madmardigan (interpretado por un joven Val Kilmer). Juntos atraviesan una serie de obstáculos a través de una tierra encantada llena de criaturas mágicas y peligros, un viaje a lo largo del cual Willow aprende a confiar en sus poderes.

El argumento estaba basado en una idea original de Lucas, quien a su vez se inspiró en “El Hobbit”, de J.R.R Tolkien, el autor de el "El señor de los anillos". De hecho, si bien no se los nombra como “hobbits”, tanto Willow - y obviamente el actor que lo interpreta - como varios de los actores, son enanos, al igual que el protagonista del libro de Tolkien. Este detalle particularmente inclusivo le valió a la película muchos elogios en su momento: fue el film que empleó más actores enanos que cualquier otra producción en muchos años.

Además, la película fue reconocida por ser particularmente innovadora en sus efectos especiales, tanto que fue nominada al Oscar por Mejores Efectos Visuales, además del de Mejor Edición, y con el paso del tiempo, se convirtió en un film de culto.

Como siempre que se intenta revisitar una historia del pasado y traerla a la actualidad, estar a la altura de lo que los fans esperan es un gran desafío. La actriz Ellie Bamber (“Orgullo, prejuicio y zombies”), que interpreta al personaje de Dove, y el actor Tony Revolory (“Spider-Man: No Way Home”), quien interpreta a Graydon, conversaron en exclusiva con NOTICIAS sobre la serie y contaron qué esperan de la recepción del público.

“Creo que van a encontrar muchas de las cosas que recordamos de la original, con toques más contemporáneos, los cuales son maravillosos. Es ‘Willow’ pero vista con una mirada del 2022, sin perder la magia y originalidad de la primera película. Creo que es perfecta para cualquier edad, tiene algo para todos”, opina Revolory. Por su parte, Bamber anticipa que la serie tendrá “los mismos personajes y el mismo toque cómico que la versión original, además de increíbles escenarios y paisajes”. “Y tiene esa diversión y sentido de esperanza que ‘Willow’ trae a la audiencia joven. Creo que el público podrá ver mensajes y temáticas con los que relacionarse. Sin importar que esto sea fantasía, está hecho de una manera moderna donde se tocan temas actuales de los que estamos hablando hoy en día”, agrega la actriz, quien al igual que su compañero está segura de que esta nueva versión impactará positivamente tanto en los fieles seguidores que crecieron viendo la película como en las nuevas generaciones de fans de los mundos mágicos.

Tratándose de un revival de un clásico de hace varias décadas, los fanáticos de la nostalgia tienen varios motivos para entusiasmarse: esta nueva versión, que transcurre veinte años después de los hechos ocurridos en el film original, lo tendrá a Warwick Davis, el actor que interpretó a Willow en 1988 con tan solo dieciséis años, nuevamente en la piel del hechicero. Sus compañeros de elenco están felices de tenerlo en el elenco. “Definitivamente es un líder. Nos dió consejos siempre que se lo pedimos. Nos apoyaba cuando teníamos ideas y nos transmitía todo el amor que él tiene por esta historia”; cuenta Bamber. Pero Davis no es el único del elenco original que regresa para esta ocasión: la actriz Joanne Whalley también ha vuelto para dar vida nuevamente a Sorsha, otro personaje principal.

Val Kilmer no pudo sumarse al proyecto, ya que se recupera de las secuelas de su cáncer de garganta, pero tanto Davis como Kasdan aseguran que su personaje estará íntimamente involucrado en la serie, dejando la puerta abierta a que Kilmer se incorpore más adelante.

La decisión de revisitar esta película no es un hecho aislado: un fenómeno de estos tiempos es traer a la actualidad grandes películas y series de décadas pasadas que quedaron en el corazón de las audiencias. Un caso es el de “Karate Kid”, quien está de vuelta en forma de la serie “Cobra Kai” (Netflix). Pero también están “And just like that” (segunda parte de “Sex And The City”), o la serie de “Sabrina” (en una versión mucho más oscura que la sitcom original). Otro caso, uno de los más recientes, es la película para chicos “Abracadabra”, un clásico de los 90’s que estrenó su secuela en Disney Plus hace pocos días.

Un género que desata pasiones

En los 80’s el cine de fantasía se volvió un género cinematográfico tan definido como el terror, el policial, o la comedia romántica. Películas como “Leyenda” y “La guerrera roja” (ambas de 1985) o “La historia sin fin” (1984) presentaban los clásicos escenarios medievales llenos de color y personajes mágicos, como duendes, brujas o gigantes, que rápidamente cautivaron la atención de los espectadores que gozan de fugar a un universo que no sea el de la realidad cotidiana. “El señor de los anillos” - la ya consagrada trilogía de Peter Jackson - o incluso las series “Juego de Tronos” y “La casa del dragón”, son herederas directas de aquel cine de luchas épicas entre el bien y el mal, espada en mano.

Hoy, las plataformas de streaming siguen apostando a este formato: “Destino: la saga Winx” y “The Witcher” (Netflix) o “Los anillos de poder” (Amazon) son algunos de los ejemplos. Aunque la competencia es grande, la audiencia exigente y las comparaciones se imponen, Revolory y Bamber no están preocupados. “Somos una cosa distinta. Siempre hay cosas similares en las series de fantasía, pero la verdad es que encontramos nuestro propio tono y es muy único. John Kasdan, el director, tiene una voz única y específica”, cuenta Tony, quien además destaca como diferencial que mientras las otras series se apoyan más en el drama, “Willow” estará más apoyada en el humor.

Solo faltan algunos días para acompañar a Willow en una nueva aventura mágica.