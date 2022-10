Cuándo estrena y cómo es la película de Lucía Puenzo para Amazon

Tras el éxito de "Argentina, 1985", la película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas, que se encamina a llegar al millón de espectadores (faltan 10 días para su estreno en la plataforma que la produjo), Prime Video estrenará el 11 de noviembre, tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, “La Caída” (“Dive”), de la directora y escritora argentina Lucía Puenzo, famosa por “La Jauría” y “Señorita 89”.

El film tiene a Karla Souza en el protagónico, estrella de “How to Get Away with Murder” conocida también por su actuación en la exitosa comedia familiar mexicana "We are the Nobles" y la película de acción "Day Shift" junto a Jamie Foxx, entre otras.

Puenzo, cuyo largometraje debut “XXY” (de 2007, con Ricardo Darín) ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, se desempeñó como showrunner, directora y escritora para Prime Video de la serie “La Jauria” (2020) y “ Señorita 89” (2022).

Y al igual que “La Jauria”, “La Caída” trata una historia de abuso sexual pero en este caso, en el mundo de los saltos ornamentales. Inspirada en hechos reales, la película se describe como “una historia matizada sobre las complejidades de las relaciones en las que Mariel (Souza) es una veterana clavadista de élite que tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos”.

A medida que surgen algunas revelaciones sórdidas, Mariel tiene que preguntarse si ganar es realmente su último sueño. “‘La Caída’ es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera”, reconoció Souza, quien agregó: “He encontrado un verdadero crecimiento y mi propio poder al contar esta historia”.

Elogiando a Amazon por ser un "socio increíble y" el mejor hogar para esta historia íntima y valiente, Souza comentó: "Nuestra esperanza es elevar las conversaciones complejas que rodean el abuso de poder sistémico en nuestra cultura".

“Uno de los viajes más intensos de mi vida ha sido escribir y filmar esta película. Muchas puertas se cerraron, pero muchas más se abrieron”, agregó Puenzo, quien relató cómo Souza entrenó durante tres años para poder saltar desde una plataforma de 10 metros: “Todavía me conmueve la dedicación que ella ha tenido desde el primer hasta el último día que esta historia nos unió. ”

“Karla siempre repite que 'La Caída' encontró a su equipo y a su elenco, y estoy de acuerdo con esas palabras, no fue un guión fácil de escribir ni una película fácil de rodar… siempre supimos que era material inflamable, y hoy también sé que esta película será para siempre un proyecto ferozmente personal para el grupo de personas que se unieron a la montaña rusa emocional que es 'La Caída'”, continuó Puenzo.

“'La Caída' es una película fuerte que muestra lo difícil que es romper con el pasado”, coincidió el productor Ramiro Ruiz, quien agregó también que el film reflexiona sobre “el sacrificio y la valentía que se necesita para enfrentar el poder y las mentiras”. Un caso que recuerda al de la atleta estadounidense Simone Biles.

Escrita por Puenzo, María Renée Prudencio (“Señorita 89”), Tatiana Mereñuk (“Yo Soy Sola”), Mónica Herrera y Samara Ibrahin (“Diablo Guardián”), “La Caída” es producida por Prime Video, Cerro Infinito, Ana Laura Rascón ("Hasta que te Conocí") y Axel Kuschevatzky de Infinity Hill ("Argentina 1985").

