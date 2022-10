"Argentina, 1985" y las películas argentinas que se vienen en el streamimg

El estreno de “Argentina 1985” esta semana en Amazon Prime Video, tres semanas después de su debut en los cines, marca el peso menguante de la taquilla en el versus con las plataformas, para los ingresos de las películas. El film de Santiago Mitre, que cuenta la trama del Juicio a las Juntas militares, siguiendo a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo (Ricardo Darín y Peter Lanzani), es un rotundo éxito en las salas, donde las proyecciones marcan que podría llegar al millón de espectadores.

Pero sus productores no dudaron en estrenarla este 21 de octubre en la plataforma. Lo que disparó el enojo de las cadenas internacionales Cinemark Hoyts, Cinépolis y Showcase, que se negaron a proyectar el film con una ventana menor a los 45 días.

Pero no había margen de negociación: Amazon no solo es el canal de streaming, sino también la productora del film junto a Kenya Films e Infinity Hill de Axel Kuschevatzky (Ricardo y el “Chino” Darín, y Victoria Alonso, de Marvel, también son productores). Más aún, “Argentina 1985” es la primera película Amazon Original para Argentina, la que marca el camino para otros estrenos de directores y productoras locales en la plataforma: Prime Video estrenará el 11 de noviembre “La Caída”, de la directora y escritora argentina Lucía Puenzo, que ya estrenó en la plataforma las series “La Jauría” y “Señorita 89”.

Paradigma

"Nosotros ofrecimos la película a todos los cines con las condiciones y requisitos de Amazon. Los que no estuvieron de acuerdo, no suscribieron", contó a NOTICIAS Eric McCrea Steele, director de la distribuidora Digicine.“Lamentamos que una disputa de ventanas de exhibición impida a muchos argentinos y argentinas acceder a la mayor cantidad de salas cinematográficas en todo el país para colmarlas y volver a contactar de manera presencial con nuestro cine y nuestra historia”, se sumó la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC). La vuelta a la presencialidad tras la pandemia ha revivido las salas. Pero la facturación de los films está al 50 por ciento del 2019. Y hay un nuevo paradigma para el entretenimiento.

Tradicionalmente, la recaudación de las películas en los cines representaba alrededor del 60 al 70 por ciento de los ingresos totales de una película. Y cuando le iba bien en la taquilla, ese monto realmente se podía ir por las nubes. Pero si la audiencia la rechazaba era nefasto. Los estrenos en cines conllevan un riesgo para los productores, mientras que con un estreno OTT se garantizan una suma fija y el riesgo se vuelve cero.

Pero nunca acumularán el tipo de ingresos que tendrían de otra manera, a menos que el acuerdo con la plataforma OTT en cuestión, resulte excepcionalmente lucrativo. En general, los derechos OTT se venden a un precio fijo, sin vinculación con la cantidad de visualizaciones. Esta suma suele representar el 80 por ciento de los ingresos: las reproducciones en otros canales hoy aportan entre un 15 y un 20 por ciento, según la película.

En esa ecuación, la proyección en salas es un “bonus track” que oscila entre el gusto del director por verla exhibida en pantalla grande, y una diferencia para el productor: aunque esa recaudación en Argentina, y en pesos, suela ser insignificante frente al contrato con la plataforma en dólares.

Tendencia

Un estudio marca que las plataformas están transmitiendoun 60 por ciento más de contenido que antes de la pandemia, y el tiempo dedicado por los televidentes aumentó 1,2 veces, a un promedio de 4,2 horas por usuario por semana.

“En pandemia todo se alineó para ese lado. Los directores, los productores y las plataformas tenían las mismas necesidades, estrenar. Había una necesidad urgente de ambos lados, los cineastas que necesitaban monetizar el producto y el streamimg que necesitaba contenido nuevo. Una situación en la que todos ganaron”, explicó un reconocido productor local.

“La preocupación la tenían los estudios grandes, con películas caras. Esas producciones son demasiado costosas para recuperar solo con el streaming. Y esperaron a que se abran los cines”, agregó. “Aún así, los que estrenaron tuvieron una pérdida del 40 al 50 por ciento”, concluye. De allí que la tendencia hoy para las películas sea el estreno en plataformas, o mixto, pero bajo la tutela de quien es además, el principal aportante. Tal el caso de “El Gerente”, la película de Ariel Winograd protagonizada por Leonardo Sbaraglia que estrenó el 20 de octubre en los cines Atlas en simultáneo con la plataforma Paramount+.

La cinta, primer largometraje argentino para la plataforma, cuenta la historia de Álvaro, un gerente de marketing que, bajo presión, se jugará la carrera en una campaña en la que su empresa puede perder millones: está inspirada en el libro “El Gerente de Noblex”, y completan el elenco Carla Peterson, Luis Luque y Cecilia Dopazo, entre otros.

Mercado

El éxito de "Argentina, 1985” prueba que la coexistencia de salas y streaming es posible. Y que el segundo aporta la cuota fija de ingresos que permite a los productores haces apuestas importantes. Tal es el caso de la película de Santiago Mitre para Amazon, pero también de “La Caída” (“Dive”), de la directora y escritora argentina Lucía Puenzo, que tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, se verá por Prime Video desde el 11 de noviembre así como en salas.

El film tiene a Karla Souza en el protagónico, estrella de “How to Get Away with Murder”, conocida también por su actuación en la exitosa comedia familiar mexicana "We are the Nobles", y la película de acción "Day Shift" junto a Jamie Foxx, entre otras. Puenzo, cuyo largometraje debut “XXY” (de 2007, con Ricardo Darín) ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, ya venía trabajando para Prime Video como showrunner, directora y escritora para de la serie “La Jauria” (2020) y “Señorita 89” (2022).

“La Caída”, al igual que “La Jauria”, desnuda una historia de abuso sexual pero en este caso, en el mundo de los saltos ornamentales. “Uno de los viajes más intensos de mi vida ha sido escribir y filmar esta película. Muchas puertas se cerraron, pero muchas más se abrieron”, agregó Puenzo, quien relató cómo Souza entrenó durante tres años para poder saltar desde una plataforma de 10 metros.

“No fue un guión fácil de escribir ni una película fácil de rodar… siempre supimos que era material inflamable”, continuó Puenzo que agradeció el apoyo de Amazon (junto con Cerro Infinito, Ana Laura Rascón y Axel Kuschevatzky) para hacerla posible.

Sin cines

“Está esa fantasía de que ahora, como hay plataformas, hay trabajo para todos, y el trabajo privado es súper selectivo y vamos a hacer películas solamente comerciales y bajo la meritocracia de las productoras o las plataformas que quieren que tal o cual haga bien los deberes para tener su lugar. Se pierde lo democrático del cine, que era lo más lindo que tenemos en Argentina”, se queja Adrián Caetano, que hace unos días estrenó "Togo", su nueva cinta, por Netflix.

El director de "Pizza, birra y faso", "Tumberos" y "Puerta 7", vuelve a su Montevideo natal para filmar este thriller protagonizado por Diego Alonso ("Okupas"), la historia de un cuidacoches que se ve amenazado por un grupo narco que quiere quitarle la cuadra para expandir sus negocios. Una trama que recuerda a “Gran Torino”, semejanza que a Caetano lo halaga. Una película efectiva, que se ubicó entre las diez más vistas en la plataforma. Un éxito que compartieron varios de los estrenos argentinos del 2022 en Netflix.

A fines de marzo salió “Granizo”, la comedia con Guillermo Francella dirigida por Marcos Carnevale (la historia de un meteorólogo que se convierte en enemigo público); en junio llegó “La Ira de Dios”, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Juan Minujín y Diego Peretti; en julio fue el turno de “Pipa”, entrega final de una trilogía (con “La Corazonada” y “Perdida”) protagonizada por Luisana Lopilato, que tiene en diciembre otra película para Netflix: "Matrimillas", dirigida por Sebastián De Caro. Y queda por definir el estreno de “Elena sabe”, la adaptación de la novela de Claudia Piñeiro dirigida por Anahí Berneri. Films del tipo de los que antes promediaban los diez más vistos del año y ahora corren en el streaming.



por R.N.