El drama de Juan Miceli

Luego de que el ex jefe de Gabinete del kirchner, Juan Manuel Abal Medina admitiera la censura a Juan Miceli por discutir con el líder de La Cámpora Andres Larroque, el periodista habló al respecto y recordó un episodio en el que ejemplificó su corrimiento.

En una entrevista en el programa Nosotros al Mediodía, Miceli recordó: “Como no sabían que hacer conmigo, un día me dijeron ‘mañana no vengas que no hay noticiero’ y al otro día había noticiero pero con otro conductor”.

Con respecto a lo que pasó luego de su salida de la TV Pública, Miceli contó que muchos canales y medios lo llamaron y se solidarizaron con él, le hicieron notas y lo invitaron a entrevistas, pero no le ofrecen trabajo. “De los grandes medios no noto una convocatoria o que digan ‘che, es un tipo de trayectoria'”, afirmó y explicó que cuando hizo un par de llamados para buscar trabajo, viejos conocidos de empresas periodísticas grandes no le hicieron lugar. Prometieron llamarlo más adelante y nunca lo hicieron. Según Miceli le decían: “Este es tu teléfono? Después te llamo” Y nunca lo llamaban.

El periodista explicó que no quiso utilizar su anécdota para victimizarse, sino que quiso contarlo como una manera de ejemplificar. “Soy un tipo grande y estoy fenómeno. Me refiero a que hay una declamación de una búsqueda de cierta independencia profesional y que quedan en dichos nomás”, explicó en la entrevista que brindó a Canal 13, uno de los grandes medios a los que se refería.

La entrevista completa