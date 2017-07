Cronología de la corrupción de De Vido en 17 tapas de NOTICIAS

Hoy Julio de Vido se cruzó con Elisa Carrió en el Congreso para desmentir algo que le suena a insulto: “Yo no soy ni he sido cajero de nadie”. Ese mote se unió a su cara en la primera tapa que le dedicó NOTICIAS en exclusiva, el 4 de octubre de 2003, titulada precisamente “El Cajero”. Evidentemente la palabra sonaba en la sociedad; los periodistas no tenemos tanta imaginación.

Esa fue la segunda aparición del ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la tapa de NOTICIAS. La primera había sido el 31 de mayo de 2003, exactamente una semana después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. El título era “Los intocables”, y se destacaba: “Son discretos, leales y conspirativos. Manejan las principales cajas del Estado”.

De Vido volvió a aparecer en NOTICIAS en una tapa en 2004, otra en 2005, otra en 2006, siempre vinculado a hechos de corrupción y desviación de fondos públicos. Hasta que en marzo de 2007 la revista publicó en tapa “La superbanda de De Vido”, donde se mostraba con fotos a sus principales funcionarios. Entre ellos se lucía José López, a quien hoy desconoció en el Congreso: “No era mi mano derecha, eso es un comentario de ustedes”.

A partir de ese momento, su protagonismo mediático creció. En 2007 apareció en total en diez tapas de la revista, el 20 por ciento de las portadas del año, siempre vinculado a palabras como “coima” y “caja negra”. Hacia fin de año, estalló el escándalo de la valija de Antonini Wilson, que involucraba directamente a su colaborador Claudio Uberti.

Las tapas siguieron en 2008 y 2009. La última fue en 2012, asociado al “clan Cirigliano”, responsable de la tragedia ferroviaria de Once. Después, otros sujetos ocuparon la atención pública. De Vido volvió a su tradicional perfil bajo. Hasta ahora.

Mirá las 17 tapas de De Vido en NOTICIAS.