Cecilia Pando: “Le pongo mi voto de confianza a Macri”

Por Marcos Teijeiro

Cecilia Pando nunca se calló nada. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA) sumó muchos detractores con cada una de sus apariciones públicas y su presencia en la marcha pro macrista del 1 de abril fue criticada por sectores opositores. La mujer que defendió a varios militares que intervinieron en la última dictadura militar, una vez más, responde.

“Como ciudadana yo soy libre de asistir y participar”, explica Pando sobre su presencia en la manifestación pro oficialista y amplía: “Lo que ahora es la oposición siempre buscó deslegitimarme y crearon una imagen de mí que les convenía para atacarme y por la cual nunca me dieron derecho a réplica”, se defiende.

Noticias: ¿Por qué dice que crearon una imagen de usted?

Pando: Porque el kirchnerismo siempre necesitó golpear de algún modo. Y dicen cosas que no son verdad. Dicen que soy la vocera de las violaciones de los militares cuando lo que yo hago es defender sus derechos. Yo nunca avalé la apropiación de niños ni la desaparición de personas, hay muchas cosas de las que pasaron en la guerra con las que no estoy de acuerdo.

Noticias: Pero usted sigue sosteniendo que se trató de una guerra y no de terrorismo de estado.

Pando: Fue una guerra. Ellos mismos lo dijeron.

Noticias: ¿Ellos?

Pando: Yo he hablado con personas que integraban Montoneros y me lo han reconocido. Además, ellos mismos lo reconocían en aquel momento dando a conocer “Partes de guerra”. El asunto es que ahora no les conviene hacerse cargo de eso. Prefieren armar otra historia.

Noticias: ¿Qué opina de la gestión en derechos humanos del gobierno de Macri?

Pando: No comparto lo que viene siendo su política en este tema. En su lugar, yo ya hubiera reconocido a las víctimas del otro lado. Es decir, a las víctimas militares también. Todos por igual.

Noticias: ¿Y del resto de la gestión Macri?

Pando: La situación económica es muy difícil. La suba de impuestos y de todo en general hace muy difícil llegar a fin de mes. Pero lleva poco más de un año de gobierno, hay que darle un voto de confianza. Con todo lo que se robaron los que estuvieron antes que él hay que darle tiempo para tratar de sacar el país adelante. También hay situaciones que no ayudan como los paros y las movilizaciones. Todos tenemos que poner un esfuerzo para salir adelante. Yo sufrí mucho durante el kirchnerismo, mi familia sufrió mucho y quería un cambio y por eso voté a Macri. Si no estamos conformes, habrá que votar a otro en las próximas elecciones.

Noticias: ¿Qué opina de las causas en contra de Cristina y otros ex funcionarios?

Pando: Yo a la gente que le robó al país la quiero ver presa. Cristina, Boudou, De Vido. Ninguno puede justificar su patrimonio y fundieron al país.

Noticias: ¿Y de los dichos de Hebe de Bonafini sobre que Vidal es una hija de puta y que Madres no es una organización de derechos humanos sino un partido político?

Pando: Lamentablemente no me sorprenden en lo más mínimo. Obviamente que no los comparto, pero eso es lo que es ella. Siempre le importaron un pito los derechos humanos y está tan enojada que terminó diciendo lo que siempre pensó.