¿Alimentos por industria? Macri busca libre comercio con México

Por Alejandro Rebossio

El gobierno de Mauricio Macri quiere negociar múltiples tratados de libre comercio y del 18 al 20 de abril organizó en Buenos Aires la segunda ronda de discusiones con México. Por eso el subsecretario de Comercio Exterior mexicano, Juan Carlos Baker, dialogó con NOTICIAS.

Noticias: ¿Qué medidas de Donald Trump ya han afectado a México?

Juan Carlos Baker: El comercio con México sigue normal. Todavía no hemos recibido una propuesta o una serie de términos sobre lo que ellos querrían hacer.

Noticias: Pero Trump anunció que revisará el Nafta. ¿Eso no afecta la inversión en México?

Baker: No sé.

Noticias: Pero Trump amenazó a automotrices con aranceles si no invertían en su territorio…

Baker: Algunos de esos planes de inversión ya estaban contemplados de todos modos.

Noticias: ¿Y México quiere comprar maíz, trigo, soja y carne de la Argentina como represalia a Estados Unidos?

Baker: No, estamos conscientes de que se tienen que buscar opciones de proveeduría constante y accesible.

Noticias: ¿Pero van a dejar de comprar maíz norteamericano?

Baker: A lo mejor las cosas salen de otra manera con Estados Unidos, no lo sabemos. México recientemente abrió cupos para la importación de productos como carne y arroz.

Noticias: Y la Argentina ya mandó arroz y carne…

Baker: Sí, y tenemos interés de otras empresas que están pensando en productos similares.

Noticias: A cambio, México quiere exportar más manufacturas a la Argentina. ¿Qué sectores son los que el Gobierno o los empresarios argentinos se resisten más a abrir?

Baker: Respeto mucho a su Gobierno, son amigos, ellos han manifestado la misma ambición, la misma idea de tener un acuerdo moderno que incluya todo lo que sea posible incorporar. Por ejemplo, productos mexicanos que yo creo que pueden tener aquí una buena oportunidad, además de la parte automotriz, que es sin dudas el componente más importante, serían los químicos, dispositivos médicos, medicamentos, fibras, textiles… Sabemos que el interés de la Argentina pasa por exportar muchos productos del sector agroalimentario, naturalmente carnes, pero también cítricos… Pero la profundización del comercio no es sólo arancelaria: necesitamos incorporar disciplinas en materia de propiedad intelectual, medidas sanitarias, obstáculos técnicos, solución de controversias, contratación pública y otras.