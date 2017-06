Organizar el Salón del Automóvil cuesta 90 millones de pesos

Por Alberto Musella

Martín Girelli es el director general de AMC Promociones, empresa que organiza el Motor Show de Buenos Aires, el evento más importante para la industria automotriz en nuestro país que vuelve a abrir sus puertas, como cada dos años, para su edición 2017.

La 8ª exposición sobre ruedas de la Argentina será realizada entre el 10 y el 20 de junio en el predio de la Sociedad Rural y es, junto al salón de San Pablo, el más prestigioso en su tipo de América Latina. Participarán fabricantes e importadores de automóviles, utilitarios, comerciales livianos, camiones y motos, autopartistas, servicios, prensa especializada, organismos oficiales y profesionales. Este evento es parte del calendario de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) y cuenta con el apoyo y reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación, que lo ha declarado de “interés turístico” por la difusión y promoción de nuestro país.

La edición de este año se extendió un día para incluir el feriado del 20 de junio, con el fin de que nadie se quede sin visitar los más de 43.000 metros cuadrados en los que habrá diversas actividades para toda la familia.

NOTICIAS visitó a Girelli en sus oficinas del barrio de Palermo para que nos comente qué expectativas tiene para este nuevo Motor Show 2017.

Noticias: ¿Que tendrá de diferente esta edición del salón con respecto a las anteriores?

Martín Girelli: Este salón vuelve a brillar como en las ediciones de 2007 y 2011, que fueron los mejores por la presencia de marcas, concept cars (prototipos) y lanzamientos de nuevos vehículos. Por primera vez estará Lotus exponiendo y tendremos un abanico de marcas premium como nunca se vio. Nosotros evolucionamos a la par de la tecnología y de la industria automotriz para esta edición 2017.

Noticias: ¿La Argentina está a la altura para llevar a cabo una exposición de este nivel?

Girelli: El Salón de Buenos Aires está a la altura del de París, en aspecto estético y de infraestructura. Sólo hay que diferenciar la envergadura de uno y otro, hay que tener en cuenta que un stand grande en París es de 5.000 metros cuadrados y en Buenos Aires, desde 2.300, pero también hay que decirle a la gente que en cualquier feria en la Argentina un stand grande es de 1.200 metros. Además hay que tener en cuenta que la industria ferial argentina es muy buena, en todo lo que tiene que ver con la construcción de stands, está muy desarrollada y esto lo digo con la experiencia de haber organizado el Salón del Automóvil de Chile. Yo creía que en un país tan desarrollado la industria ferial también sería desarrollada y no era así, no tenía la cantidad de mano de obra necesaria. El Salón del Automóvil de Buenos Aires es un evento que requiere de mucha infraestructura y mano de obra. Utiliza todas las luces que tiene la industria ferial, toda la energía que tiene la Rural, todas las promotoras, es un evento de 30.000 metros cuadrados y eso no es poca cosa.

Noticias: Hablemos de inversiones, ¿cuánto cuesta hacer el Motor Show en la Argentina?

Girelli: Desde el punto de vista del organizador, debe estar rondando los 80 o 90 millones de pesos. Desde el punto de vista de los expositores, no me animo a dar una cifra exacta, pero el valor promedio por metro cuadrado es de 4.000 o 5.000 pesos por ocupación de piso y para una terminal hay que multiplicar por 1,5 vez la inversión del piso. Esto incluye traer el auto, el seguro del auto, la promotora y todo lo que rodea al show de exponer.

Noticias: ¿Cuáles son las marcas que se inscribieron para participar en esta edición del Motor Show porteño?

Girelli: En principio, lo más importante es que este año estarán presentes todos los integrantes de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA, que está compuesta por FCA –Fiat Chrysler–, Ford, General Motors –GM, con la marca Chevrolet–, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, PSA, Peugeot, Citroën, Renault –que el año próximo fabricará aquí Nissan–, Scania, Toyota y Volkswagen). Inclusive estará Citroën, que no participó en la última edición. Esto garantiza que se podrán ver lanzamientos y novedades de peso para nuestro mercado.

Noticias: ¿Qué empresas estarán presentes en el segmento de los vehículos importados?

Girelli: Este es otro tema que marca claras diferencias con respecto a la edición anterior. Por razones de mercado y esencialmente económicas, en 2015 la mayoría de los importadores decidieron no estar en La Rural. En esta oportunidad, ya se inscribió un importante lote entre los que se destacan Audi, Nissan, DS, Smart, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y las de origen chino, como Gelly, Chery, DFSK y Foton.

Noticias: ¿Es posible que en esta edición el público pueda ver modelos Ferrari de última generación?

Girelli: Efectivamente, los representantes locales de Ferrari y Maserati tendrán un stand en el sector principal donde se podrán apreciar las últimas cupés de categoría que se lanzaron en Europa y que ya se comercializan en nuestro país. En el caso de Maserati, exhibirán una gama de modelos interesantes que se lanzarán una vez finalizada la muestra en el mercado local. Y no sólo estarán estas marcas íconos: habrá un homenaje que realiza el Salón de Buenos Aires a Horacio Pagani con la exposición de un Pagani Zonda Revolution. Además, en otro stand se exhibirá un Pagani F, y esto para el público es un plus.

Noticias: ¿Piensan superar la cifra de público visitantes de la última edición?

Girelli: En la edición de 2015 asistieron 458.008 personas y no tengo dudas de que vamos a superar esas cifras. Vamos a estar por encima de las 550.000 personas. Estamos pasando por una experiencia que antes no habíamos tenido. Inauguramos un sábado y extendemos un día más por un feriado, creemos que esto jugaría a favor, ya veremos. Lo que sí tenemos claro es que queremos pasar los 500.000 visitantes porque esta cifra nos pone dentro de los top ten de los salones más visitados del mundo y ese galardón no lo queremos perder.

Noticias: ¿Además de comprar las entradas en boletería se puede hacer de otra forma?

Girelli: Este año pusimos la posibilidad de venta anticipada en Mercado Libre. Lo administramos nosotros. Tiene una implicancia de contestar preguntas, pero la gente tiene más facilidad de comprar por este canal y además se lo puede pagar en cuotas.

Noticias: ¿Qué protagonismo tendrán las redes sociales en esta oportunidad?

Girelli: En la última edición, las redes sociales alcanzaron los 106.760 fans en Facebook y más de 10.800 seguidores en Twitter. Considero que esta vez se van a duplicar esas cifras.

Noticias: ¿Qué le deja el Salón de Buenos Aires a las marcas automotrices?

Girelli: En primer lugar tiene un contacto con el público que de otra manera no se da y además, la posibilidad de presentar productos nuevos. Y el tema de fidelización es fundamental con la gente y genera contenido enorme que excede el período de tiempo del Salón del Automóvil, algo que sólo puede generar la pasión por los autos.