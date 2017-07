El Saá que faltaba: un primo de Adolfo y Alberto, candidato de Cristina

Por Carlos Claá

El director de la Casa de San Luis, Nicolás Rodríguez Saá es primo de Adolfo y Alberto y será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, el flamante partido de Cristina Kirchner. El abogado, de 33 años, quiere hacer camino para continuar con la tradición familiar.

Noticias: ¿Cuál es su relación personal con Alberto y Adolfo?

Rodríguez Saá: Muy buena, son dos dirigentes muy abiertos. Les gusta el diálogo y eligen a los jóvenes. Yo estoy a cargo de una responsabilidad muy importante que es defender los intereses de San Luis en Buenos Aires. Mi relación con Alberto es muy cálida, muy humana.

Noticias: ¿Comparte las críticas del gobernador a Macri?

Rodríguez Saá: Me parece que son críticas fundadas en haberle dado un plazo prudencial al Gobierno. Pasaron los 100 días que se le dan de changüí. Llegó el segundo semestre y no apareció la reactivación, los brotes verdes nunca vinieron, las inversiones no generaron obra pública. Y cuando uno camina la calle, la gente añora comer un asado. Y es muy triste que un argentino extrañe un asado.

Noticias: ¿Cambiemos buscó polarizar con ustedes?

Rodríguez Saá: Sí, creo que el Gobierno en esta estafa electoral que hizo en el 2015 prometió unir a los argentinos y está profundizando la grieta.

Noticias: ¿Estafa electoral?

Rodríguez Saá: Sí, porque prometió pobreza cero, sacar el impuesto a las ganancias, un millón de viviendas, unión de los argentinos, y se está profundizando la grieta. Y en eso Alberto y Adolfo, que no fueron parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entienden que está en peligro lo más sensible que tienen los argentinos que es el empleo, las tarifas. Y por eso no dudaron en buscar la unión del peronismo. La gente entiende que el freno a Macri en la provincia de Buenos Aires es Cristina.

Noticias: ¿No le resulta extraña la unión entre los Rodríguez Saá y los Kirchner, dos familias históricamente enfrentadas?

Rodríguez Saá: Me parece que hay que entender lo que está pidiendo la sociedad. Poder desviar este modelo económico político que está rompiendo la sociedad y que termina resumiéndose en un plan de negocios, y en eso tanto Alberto como Cristina conversaron, se entendieron rápidamente, hablaron de un programa de gobierno. Y no me llama la atención porque la gente está pidiendo la unidad. Al único que le sirve la fragmentación del peronismo es al Gobierno.

Noticias: ¿Estuvo reunido con Cristina?

Rodríguez Saá: La verdad es que no tuve ninguna reunión con ella en particular. Sí la vi en las reuniones con los intendentes, pero no participé.

Para comenzar su carrera política, Nicolás Rodríguez Saá decidió formarse académicamente. Estudió abogacía en la UBA y tiene dos posgrados realizados y uno en proceso. Fue pasando por diferentes organismos del Estado, aunque siempre en rol de asesor. Fue empleado del Municipio de José C. Paz. Estuvo en SENASA, en la Cancillería y en la Cámara de Diputados. Desde el 1 de febrero su primo Alberto lo colocó como director de la Casa de San Luis. Y tras el acuerdo con Cristina Kirchner lo metió en el puesto 16 de la lista a diputados por la provincia de Buenos Aires.

“Mi militancia política la centré en el conurbano más profundo. Y lo conozco por haber vivido dos años en José C. Paz, una experiencia invaluable”, se vende el candidato. Es el inicio de su carrera política en las urnas. Un inicio que, con el apellido que porta, parece tener un destino marcado en San Luis.