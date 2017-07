Tombolini se defiende por su polémico spot viral: “Massa me aprobó lo de la cocina”

Por Carlos Claá

Se lanzó a precandidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires por 1País, grabó un spot en la amplia cocina de su casona de Almagro (tal cual lo había hecho muchas veces antes), pero sintió por primera vez lo que era la política: fue tendencia en las redes sociales por más de un día, lo hicieron “meme” y lo trataron de hipócrita: “se queja del alza de las tarifas y tiene dos heladeras”, lo cruzaron. “Tenemos dos de cada electrodoméstico porque nos juntamos con mi mujer y cada uno trajo lo suyo”, se defiende Matías Tombolini. Atrás quedó el economista, el best seller y el profesor de universidad. En plena campaña, llegó el momento de defenderse y contaatacar.

Noticias: Abrió las puertas de su casa y se expuso. ¿Le trajo problemas? ¿Se arrepiente?

Matías Tombolini: El video tuvo lugar donde yo genero contenido, lo hice muchas veces. Hago videos para Facebook, de inversiones y de ahorro. Esto es algo habitual. Y lo que dije no estaba guionado, tiene como eje central que en Argentina no alcanza la plata, que los gobiernos anteriores no lo pudieron resolver y este Gobierno tampoco.

Noticias: ¿Le llegaron las críticas?

Tombolini: Sí, pero las recibí con tranquilidad. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Por eso el salto a la política fue muy conversado con “la Gringa”, mi mujer, y con mis hijos. Muchos políticos se enojaban y me pedían boletas de servicios. Lo que noto es una enorme carencia conceptual. El volumen que tiene etiquetar a una persona en lugar de discutir sus ideas es el mismo que tiene un emoticón de WhatsApp. No necesito estar desempleado para hablar de empleo, como un sociólogo no necesita ser pobre para hablar de pobreza, así que no le veo ningún problema.

Noticias: ¿Hay hipocresía en la política argentina?

Tombolini: Hay muchos políticos muy hipócritas y otros que son contradictorios. Algunos tienen una vida ejemplar: “Toty” Flores o Margarita Stolbizer. Sergio no tiene una sola causa. Yo me dediqué al ámbito privado, si bien hice política de joven y milité en el socialismo en Capital.

Noticias: Entonces, en su concepción política usted está más cerca de Stolbizer que de Massa.

Tombolini: La verdad es que eso es una ventaja que plantea Sergio. Él no me puso el peronómetro cuando me sumó. Luego de que ganó la elección del 2013 y después bajó al 8%, tuvo un fuerte proceso de autocrítica. Desde que empezó la campaña, no me hizo ningún cuestionamiento. Yo le mando los videos y él me pone dedito para arriba. Nada más. Me aprobó el spot de la cocina.

Noticias: ¿Se van a mostrar juntos con Massa? Porque por ahora cada uno está en su campaña.

Tombolini: Pero porque no tuvimos tiempo en la agenda. Faltan unos 20 días para las PASO y yo remarco que Sergio es un dirigente sumamente valioso para seguir de cerca. Cuando vos despojás a las figuras de todo el tsunami comunicativo para descalificarlas te quedan las personas. Y cuando mirás lo que hizo en Tigre, en la Anses, que no esconde su paso por la gestión de Cristina como sí lo esconde Graciela Ocaña, lo valorás. No tiene un doble estándar Sergio.

Noticias: ¿Tuvo reuniones con él?

Tombolini: Varias. Nos juntamos a “morfar” mano a mano, cuando estábamos definiendo mi candidatura. Fuimos a tomar algo a una estación de servicio en Libertador y Pampa, a la salida de “Animales Sueltos” y comimos un sándwich de miga. En ese momento avanzaba mi candidatura como defensor del Pueblo, que todavía está en el Senado y que me había ofrecido Omar Perotti. Ahí Sergio notó que me interesaba la parte pública y me ofreció la candidatura.

Noticias: ¿Y no le hizo ningún reproche Perotti de que lo dejara pagando?

Tombolini: No, lo hablé con Omar también. Así como Sergio, me parece que Perotti es uno de los dirigentes más lúcidos que tiene el peronismo, a pesar de que nosotros lo estemos enfrentando en la provincia de Santa Fe, que es donde yo nací. De modo que puedo hablar bien de la oposición.

Noticias: ¿Quién es el votante de 1País en Capital? Porque su imagen es muy parecida a la de Lousteau.

Tombolini: Es una persona que crea que por acá no va la cosa y que quiera un país seguro. Lousteau forma parte del oficialismo, no cuestiona el gobierno de Macri. Hace una crítica a Larreta, pero apoya a Vidal. Nosotros tenemos una alternativa propia. La fuerza política que yo represento le ofreció a él conformar una alternativa de conjunto, antes de ofrecerme a mí que soy un independiente. La decisión de Martín de no formar parte de una fuerza opositora en el orden nacional tiene que ver con que es una alternativa del oficialismo.

Noticias: Carrió se enojó con los supermercados y usted la cruzó.

Tombolini: Es que parece llamativo que hagan una promoción del Banco Provincia con los súper y Carrió mientras tanto invite a comprar en los locales de barrio para boicotearlos. A veces me parece que algunos candidatos del oficialismo, igual que como pasaba con Cristina, terminan siendo analistas de la realidad en lugar de reconocer el lugar que tienen que ocupar. Son ellos quienes gobiernan. Ese coraje que tiene para mostrar casos de corrupción debería tenerlo para decirle a Macri que la plata no alcanza.

Noticias: ¿Por qué en sus spots no dice que representa a 1País?

Tombolini: No lo dicen y van a seguir sin decirlo. A Sergio no le molesta, no tiene problemas de ego. Pero es para que sean más fáciles de compartir por las redes sociales, porque no representa a ningún partido. Es la forma de difundir las cosas para nosotros que no tenemos los millones de pesos que tiene el Gobierno de la Ciudad, la otra lista del oficialismo -la de Lousteau-, o la de Filmus. En la vía pública sí ponemos 1País, pero no estamos pegando afiches hace dos meses porque no tenemos plata.