Video: Las insólitas discusiones en medio del debate por De Vido

Por Rodis Recalt

El debate que se desarrolló este mediodía en la comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados tuvo momentos insólitos que poco tenían que ver con la gravedad del tema que se estaba desarrollando. El eje principal del encuentro era analizar la expulsión del diputado Julio De Vido, pero de a ratos, la charla derivaba en chicanas y hasta insultos.

La primera interrupción se dio cuando el diputado Pablo López, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, se enojó con Carrió porque hablaba con otra diputada mientras él exponía. Sin mediar palabra, le pidió al presidente de la Comisión, Pablo Tonelli, que le dijera que se fuera. Al final Carrió se retiró.

Luego, durante la exposición del diputado del Frente Para la Victoria Marcos Cleri hubo un extenso cruce cuando se comenzó a debatir sobre los artículos de la constitución. El video es imperdible. Diana Conti hizo una hilarante intervención para pedir silencio. “No vuela una mosca”, lanzó. Pero a los pocos segundos volvieron las interrupciones. Cleri acusó a los diputados oficialistas de “comerse su propia mierda” y para finalizar chicaneó a Tonelli diciendo que “no le hacen caso”. “Siempre me pasa eso con las mujeres. No me hacen caso. Empezando por mi casa”, respondió polémico el presidente de la Comisión.

Al finalizar todas las exposiciones, Tonelli convocó a los diputados para la sesión especial del miércoles 26. Primero había dicho que la reunión se realizaría a las 10, pero lo corrigieron y le avisaron que sería a las 12. Diana Conti celebró el cambio de horario, aunque más tarde se volvió a reagendar para las 11.