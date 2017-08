Los cinco ministros del Gobierno con más plata en el exterior

Por Rodis Recalt

Con la publicación de las nuevas declaraciones juradas de los funcionarios se volvió a convertir en noticia el patrimonio de los miembros del Gabinete, quienes en su mayoría son hombres y mujeres millonarios que ya arrastraban una considerable fortuna desde antes que dedicarse a la actividad pública o que vienen de las familias ricas del país. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, declara 97 millones de pesos y tiene alrededor de 79 millones en el exterior repartidos entre dos terrenos en Punta del Este, cada uno de 5 millones. Además tiene dos cuentas en el extranjero, una por 29 millones de pesos y otra por 25 millones. En la declaración jurada no se especifica el detalle de estas cuentas, por lo cual NOTICIAS se comunicó con el vocero del ministro para consultar por los depósitos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Dujovne además tiene tres compañías en el exterior que las creó en el 2016. Esas empresas son: Florentine Global, Jilym Company SA y Para Bien SA, en las que tiene invertidos más de 20 millones de pesos. El 82% del patrimonio de Dujovne está radicado en el exterior. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es el que más dinero posee en el exterior: 87 millones de pesos. El ex CEO de Shell aventaja al resto.

El ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, tiene el equivalente a 9 millones de pesos en el extranjero, depositados en una cuenta en Estados Unidos. Si se toma el cambio al 31 de diciembre del 2016, dia de cierre de la declaración jurada, el monto rondaría los 550 mil dólares.

El nuevo canciller Jorge Faurie también tiene bienes en el extranjero: una casa en Portugal por 2 millones de pesos y dos cuentas en aquel país por 4 millones. Además tiene dos cuentas más en Francia por 1 millón.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene una cuenta en Estados Unidos por el equivalente a 1,5 millones de pesos. Al lado de sus colegas se los puede considerar austeros.