Exposición, fama y muerte: los romances de Facundo Moyano

Por Roxana Mariani

Intelectual y elegante, el hijo del sindicalista Hugo Moyano estuvo por estos días en boca de todos, pero no por su labor parlamentaria sino por sus conquistas amorosas. Aunque reniega de ello, hace rato que la vida personal del diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano (32), despierta tanta curiosidad como intriga. Incluso, en este último tiempo, se ha vuelto tal objeto de interés que hasta su actividad política quedó, pese a sus esfuerzos, relegada a un segundo plano. “Algunos evalúan a un diputado por los proyectos que presenta y por las leyes que vota en el Congreso”, escribió irónicamente en su cuenta de Twitter, tratando de despegarse de las críticas que generó su incipiente relación con la modelo top Nicole Neumann (36).

En ese sentido, en más de una ocasión, en relación con su vida privada, el diputado acotó tajante: “No es ningún reality”. Es que, aunque Moyano Junior intenta escapar de los rumores que giran alrededor de su vida personal, el raíd de amoríos de alto perfil que se conocieron en este último tiempo vuelve a posar el foco de atención en las aventuras amorosas de uno de los solteros más codiciados del clan gremialista. Fama, exhibicionismo y tragedia parece ser su fórmula.

Rubias. Con una marcada predilección por las rubias, el ex secretario general del Sindicato de Peajes fue incrementando, a la par que también lo iba haciendo con su carrera política, la popularidad de sus novias. Pero las relaciones con estas jóvenes, en su mayoría modelos, no fueron muy largas y no todas terminaron en buenos términos. De hecho, las versiones que comenzaron a vincular, fines de agosto, al diputado con Nicole, cuando aún no había fotos que confirmaran el romance, fueron las que precipitaron un abrupto final al noviazgo con Eva Bargiela (22), la azafata de Guido Kaczka. “Me dolería confirmar que hubo engaño”, le dijo la ex de Moyano a la prensa, mientras intentaba contener las lágrimas por la reciente separación. Igual de ofuscada, se mostró, en alguna oportunidad, la reciente suicidada modelo española, Celia Fuentes (27), con quien el hijo del gremialista Hugo había tenido un fugaz affaire en abril, en un viaje que realizó a Europa. Sin saber que él estaba en pareja, Celia compartió algunas salidas con el legislador y con el tiempo, al buscarlo en las redes, descubrió que estaba de novio.

Según declaraciones recientes de Eva, la española la había contactado vía WhatsApp para contarle “cosas” sobre Facundo, pocos días antes del lamentable desenlace, dejando entrever su inestabilidad emocional. Ella se negó porque ya estaba separada y Moyano se excusó diciendo que era una chica que sólo buscaba fama. Sin embargo, después de hacerse pública la trágica noticia de la muerte de Celía, quien falleció en circunstancias poco claras, Bargiela recordó ese efímero diálogo. Y luego dijo sobre Facundo: “Me hizo dar cuenta de que no era una persona que me quisiera, valorara y cuidara. No digo que sea malo, pero es mejor perderlo que encontrarlo”.

La amiga Su. Con una fama ascendente de Don Juan, también hubo otra rubia que merodeó la vida del menor de los Moyano, aun cuando él estaba en pareja. Aunque ellos siempre lo negaron enfáticamente, el rumor que existió alrededor de la figura de Susana Giménez siempre fue muy fuerte. Un juego que fue alimentado por ambos, desde diciembre del año pasado, con fotos de encuentros y salidas cómplices. Pero, pese a que la propia Moría Casán se animó a afirmar que “tuvieron sexo” y hasta Mirtha Legrand, tapándose la cara con una servilleta, le dijo alguna vez al diputado en uno de sus almuerzos: “A vos te gusta la Su”, la supuesta relación sentimental entre ambos nunca se comprobó. De todos modos, la amistad entre ellos sigue intacta e incluso, tras conocerse el suicidio de Celia Fuentes, la diva de los teléfonos no dudó en dejarle un mensaje a través de Twitter: “Tenés una carrera política brillante. Mirá para adelante”, lo animó.

Estrategia. Con un cuerpo bien cuidado en el gimnasio, una perfecta oratoria y elegancia al vestirse, el más mediático de los Moyano, devenido en un nuevo galán, sabe que puede conquistar a más de un corazón sin mucho esfuerzo. Por eso, según algunos trascendidos, utiliza sus efectivas armas de seducción para robarles suspiros a hermosas mujeres que siguen un mismo patrón: rubias y modelos. Una estrategia que le funciona bastante bien porque logró darle una popularidad mucho más efectiva que cualquier otra herramienta de marketing político. “Se nota que tiene presente el tema de su imagen”, asegura un conocido. “Hasta sube fotos en Instagram que parecen bien pensadas”, agregan. De hecho, en las redes sociales recibe halagos de forma frecuente, incluso de hombres. Es que, aunque él rechace exponer y hablar de su vida privada, los hechos demuestran otra cosa y, ahora con esta nueva conquista, que tiene como protagonista, nada más ni nada menos, que a una de las modelos más famosas del país, Nicole Neumann, ya logró estar en boca de todos. Hasta en algunos eventos, se comenta por lo bajo, que varias de las imágenes que se filtraron junto a la ex de Fabián Cubero fueron difundidas desde su entorno. Sobre eso, allegados al político aseveran que es “un completo disparate”. De todos modos, en estos momentos, de la mano de Nicole, el hijo del sindicalista tendrá un nuevo capítulo amoroso en su vida, y seguramente será tan mediático como los demás.