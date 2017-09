Quiénes son las cinco actrices que renovaron la pantalla 2017

Por Maximiliano Sardi

El camino al estrellato actoral rara vez suele ser corto. A veces arranca en la infancia con participaciones en tiras infanto-juveniles, de la mano de Cris Morena y émulos. Otras, se da más tarde, en el final de la adolescencia, con un papel pequeño que de todos modos genera cierto destaque. Yse ganan el título de “promesa”. Pero la promesa cumplida deberá esperar al menos una década, superar varias decepciones, y trabajar un tiempo de mesera.

Julieta Nair Calvo (de Quilmes; 28 años), que arranco este año con un papel menor en Las Estrellas y se convirtió en la sexta pata del quinteto, fue justamente descubierta por Cris Morena que la convirtió en conductora de los Bonus Trak de “Casi ángeles”. María Zamarbide (de Necochea; 37 años) pasó por “Casi Ángeles” (también de Morena), y Laura Laprida (27 años) por la tira de Disney “Jake y Blake”, con Benjamín Rojas y Sofía Reca.

Justina Bustos (de Unquillo, 28 años), y Carla Quevedo (29 años), arrancaron más tarde. Y sus carrera se intercalaron como marca el cliché con trabajos en restaurantes. “Vivo sola desde los 17 años. Siempre subsistí”, cuenta Justina, que trabajó como recepcionista mientras estudiaba Historia del Arte. Carla trabajaba de moza doce horas al día en Nueva York para pagar sus estudios.

Quizás por eso ninguna se la cree. “Esa nueva camada es menos estrella”, dice un productor de la tira homónima de El Trece. “Tienen más de una década de experiencia en el medio y saben que para estar en la industria tenes que ser buena compañera, funcional y sin divismos”, suma.

También le huyen a los escándalos. A Calvo la vincularon con Adrián Suar y se despegó rápido: “yo estoy de novia y no está bueno que instalen mentiras”, aclaró. “Quevedo fue ex novia de Chano (Charpentier, de Tan Biónica), pero nunca robó con eso”, suma el periodista de espectáculos Hernán Soto. Y en general prefieren el fin de semana en el campo a los eventos en boliches. “Me gusta irme al campo con los caballos, mi perro y no salgo de ahí”, confiesa Bustos. Y Zamarbide vive en Cañuelas, “rodeada de animalitos”. Menos divas y más enfocadas en la carrera.