Carrió, durísima contra Durán Barba: “No hay que hacerle caso al teñido”

En medio del escándalo por la iniciación de negociaciones entre el Gobierno y el FMI, Elisa Carrió salió a echar más leña al fuego. “No hay que hacerle caso al teñido. Hay que decirle las cosas a la gente, no como quiere Durán Barba, con el que no tengo nada que ver”, disparó la diputada en declaraciones a TN. También defendió a Mauricio Macri y aseguró que no habrán más aumentos tarifarios.

“Basta de globos y de hacerle caso a Durán Barba”, remató Carrió en la entrevista. La diputada, además defendió el acuerdo con el Fondo: “Para algunos, FMI es ajuste, pero es la única salida pragmática y por eso la apoyo. Sino queremos ser Venezuela tenemos que estar alineados”. También se puso del lado del Presidente y afirmó que “hay que sostenerlo” y dijo que “luego de hablar con Aranguren”, no habría más tarifazos. “Sé que es difícil, pero le quiero decir a la sociedad que los estoy defendiendo”, aseguró.

Ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año, me lo confirmo el ministro de energía. @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 9, 2018

Yo estoy tranquila, tenemos que poder transitar esta tempestad de mercados en calma, cada argentino sostenernos en su lugar. El Presidente está haciendo un esfuerzo enorme. @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 9, 2018

La última aparición pública de la política había sido luego de ir a la Casa Rosada el último jueves, el día que se disparó el dólar. En ese momento, Carrió había salido de la casa de gobierno para llevarle “tranquilidad a la gente”.