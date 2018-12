Buenas noticias judiciales para Cristina Kirchner

Por Rodis Recalt y Alejandro Rebossio

El impulso político de Cristina Kirchner, con el que quiere posicionarse para el 2019, no es la única novedad en la vida de la ex presidenta. Su presente está acompañado de varias buenas noticias del mundo judicial: por primera vez en mucho tiempo las causas que la acorralan empiezan a aflojar su presión.

Un buen suceso para ella y sus seguidores fue que el juez Sebastián Casanello le dictara falta de mérito en la famosa causa de la ruta del dinero K, donde se investigan supuestas maniobras por parte de su gobierno para lavar dinero de manera ilegal. Según el juez federal, no hay causas suficientes para encausar a CFK por ese expediente.

(Lea también: Orgullo de yegua)

La otra noticia es que el camarista Martín Irurzun ya no seguirá a cargo de esa causa: el magistrado decidió que las apelaciones de ese expediente sean revisadas por la otra sala de esa misma instancia. El padre de la llamada “Doctrina Irurzun”, que tanto preocupó a los ex funcionarios K, quedó así alejado de la que era una de las causas más sensibles que perseguía a la ex presidenta.

A su hijo mayor también le alcanzó la bonanza judicial. Por decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Máximo fue sobreseído de una causa que investigaba supuestas cuentas millonarias en Estados Unidos. La decisión de la Justicia alcanzó tanto al diputado como a Nilda Garré, ex ministra de Defensa involucrada en este caso.

Florencia, sin embargo, está más complicada que el resto de la familia: al no tener fueros, si la causa Hotesur o la causa Los Sauces avanza al juicio oral, la hija de CFK podría quedar detenida.