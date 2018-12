El plan de Carrió para proscribir a Cristina Kirchner

Una nueva grieta en en Cambiemos: en el Ejecutivo creen que la ex presidenta es la contrincante ideal en el balotaje.

Por Rodis Recalt y Alejandro Rebossio

Desde Exaltación de la Cruz, la diputada Elisa Carrió volvió a ponerle un palo en la rueda al Gobierno. Es un logro nuevo: ya no necesita hablar para generar inconvenientes en la Casa Rosada.

Las legisladoras de su espacio impulsan un proyecto que podría hacer peligrar los planes electorales del gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba para lograr la reelección de Mauricio Macri. “Ellas no hacen nada sin el permiso de ‘Lilita’”, dicen en el Ejecutivo. Quieren llevar al Congreso el debate por la ley de “ficha limpia”, que impidió en Brasil que Lula Da Silva fuese candidato.

La norma prohíbe presentarse a una elección a quienes tengan una condena penal. Y con ello, si la Justicia avanza a paso firme en el 2019, podrían excluir a Cristina Kirchner.

Sin embargo, en la Casa Rosada no piensan en darle impulso a la “ficha limpia”: creen que la ex presidenta es la contrincante ideal en el balotaje. “Con la composición actual no va a llegar al recinto, por más de que metamos presión”, se resigna un diputado. Porque en la oposición tampoco encuentran acompañamiento.

Parte del oficialismo en el Parlamento continúa adelante con la presión. Una nueva grieta en Cambiemos.