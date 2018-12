Carolina Stanley y Miguel Ángel Pichetto: de vocación dialoguista

Militar no es aislarse en la propia convicción facciosa, sino acercarse a la realidad de los otros, guste o no. Escribe Silvio Santamarina.

Por Silvio Santamarina*

Si nos dejáramos llevar por los prejuicios, diríamos que son el agua y el aceite. Ella porta un apellido de antigua raíz anglosajona. Él tiene ese sello tan popular de la inmigración italiana. Una se crió en el establishment, el otro en un hogar de clase obrera. Aunque ambos son abogados, sus improntas generacionales los diferencian, como su formación política.

Ella está formateada en la matriz del Grupo Sophia, aquel laboratorio de gestión tecnocrática que nutrió los primeros pasos del experimento PRO. Él recorrió el áspero camino de la pedagogía peronista, con logros y reveses electorales, turbulentos cambios de caudillismos y traiciones a flor de piel.

Carolina Stanley podría ser elegida como el símbolo fácil de la delicadeza políticamente correcta, mientras Miguel Ángel Pichetto serviría como ícono de la rústica elegancia del justicialismo clásico.

(Lea también: Aniversario de NOTICIAS: los personajes del 2018)

La tristemente célebre y engañosa “Grieta”, que arrasa con tantos matices del necesario debate democrático vigente en los últimos años, se los pudo haber tragado como a tantos otros actores valiosos de la función pública que terminaron jibarizados por el Boca-River ideológico.

Pero no. Afortunadamente, ambos comparten una sensibilidad intensa del nervio social de la actividad política, lo cual permite siempre relativizar los fanatismos partidarios cuando la calle quema. Para ambos, militar no es aislarse en la propia convicción facciosa, sino acercarse a la realidad de los otros, guste o no. Por eso, la ministra sigue siendo respetada por agrupaciones sociales combativas en pleno ajuste y recesión. Por eso, el líder del peronismo no K en el Senado es tan elogiado por tantos seguidores y protagonistas de Cambiemos. Los dos encarnan un modelo de gobernabilidad en la tormenta.

* Editor Ejecutivo de NOTICIAS.