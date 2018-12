Aniversario de NOTICIAS: los personajes del 2018

Por Giselle Leclercq

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) se convirtió, por una noche, en un espacio de encuentro de políticos, empresarios, personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo. Convocados para celebrar el 29° aniversario de NOTICIAS, buena parte de los personajes más importantes de la escena pública nacional aprovecharon la ocasión para intercambiar ideas. El evento, en el que se premió a los diez argentinos más destacados del 2018, dejó tela para cortar: la reaparición pública de Daniel Scioli, los secretos del diseñador Javier Saiach sobre el vestido que Juliana Awada usó en el Teatro Colón durante el G20 y los permanentes guiños feministas entre Carla Peterson y Claudia Piñeiro fueron apenas algunas de las anécdotas que dejó la ceremonia.

El cóctel, en el que se disfrutaron vinos de Bodega Escorihuela Gascón, comenzó a las 20 y pocos minutos después, la recepción del museo estaba llena. El CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia; su hijo Agustino Fontevecchia, director ejecutivo de Perfil y el CEO de Editorial Perfil, Gustavo González, se hicieron presentes en el aniversario. Edi Zunino, actual director de la Redacción Digital de Perfil, se encargó de conducir la premiación a días de dejar la jefatura de NOTICIAS.

“Pasaron 35 años corridos de democracia. 35 años de discusiones, peleas y sinsabores pero siempre con el deseo de que sean años de aprendizaje para convertirnos en una sociedad mejor”, remarcó Zunino para anunciar una distinción especial que NOTICIAS entregó a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por su lucha en el área de Derechos Humanos.

Ricardo Alfonsín, con un apellido cargado de simbología, le entregó a Carlotto su reconocimiento. Subió al escenario durante la reproducción de un emotivo video en el que se conmemoraba la restitución de la democracia con su padre vistiendo la banda presidencial. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo también recibió un retrato realizado por Pablo Temes, director de Arte de Editorial Perfil, y aseguró: “Estoy muy emocionada por este inesperado regalo que me hace esta revista tan conocida y valiosa”.

Establishment. El cóctel estuvo marcado por la aparición de importantes figuras de la política. La que se destacó fue la del ex candidato a presidente Daniel Scioli quien, hasta ahora, permanecía alejado de la escena mediática. Aunque intentó esquivar a los cronistas, no pudo evitar que le preguntaran si iba a llegar su novia, Gisela Berger. “No”, se limitó a responder. Los comentarios sobre su vida privada no terminaron ahí ya que entre los invitados se encontraba Ignacio Castro Cranwell, actual pareja de su ex esposa, Karina Rabolini, con quien cruzó unas pocas palabras.

En el medio del salón, los políticos preferían hablar entre sí. La rosca justicialista tuvo su momento máximo cuando se los vio conversando a Scioli junto a Felipe Solá, Miguel Pichetto y Facundo Moyano. Martín Lousteau fue el único no peronista que se sumó a la ronda.

Entre los funcionarios del oficialismo hubo un tema que se repitió hasta el cansancio: el éxito del G20. El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, fue el que se mostró más orgulloso de la organización. Eduardo Amadeo, diputado nacional de Cambiemos, también sacó pecho frente a los periodistas y reprodujo el diálogo que tuvo el Presidente argentino con su par estadounidense antes de la cumbre. “Macri llamó por teléfono a Trump y le pidió que se portara bien con el chino”, contó el legislador.

Uno de los saludos que se llevó la mirada de todos fue el de Diego Cabot con Carlos Stornelli, dos personajes clave en la investigación de los cuadernos K. El periodista, que fue distinguido en la ceremonia por su labor profesional en el caso, aprovechó su discurso para agradecerle al fiscal: “Construimos una relación que se inició con una mutua desconfianza, que fue ganando confianza con el tiempo”, contó. La editora de Información General de NOTICIAS, María Fernanda Villosio, le entregó el galardón.

El tema de los cuadernos también se hizo presente durante la distinción al rubro empresarial, que fue para el presidente del Grupo Arcor, Luis Pagani. En su presentación, Zunino contó que “no fue fácil elegir a un empresario del año”. En esa línea, Pagani marcó que el 2018 fue un año “bastante duro” para el sector y deseó que “pronto podamos ver otro país”. Recibió la distinción por parte del editor de Economía de NOTICIAS, Alejandro Rebossio.

Otro que habló de la posibilidad de un futuro próspero fue Héctor Otheguy, CEO de INVAP S.E., una empresa modelo de exportación de tecnología. Distinguido como el argentino del año en la categoría Ciencia, aseguró: “Esta empresa es la muestra de que podemos conquistar el mundo con capacidad de trabajo”. Recibió el premio por parte del secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y del ex presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Conrado Varotto.

La categoría Política fue una de las más comentadas ya que NOTICIAS premió a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al senador nacional peronista Miguel Ángel Pichetto. Ambos fueron elegidos como referentes del diálogo interpartidario y por su intermediación con las organizaciones sociales en momentos de crisis. Juntos, en una imagen poco habitual, recibieron el reconocimiento de manos de Gustavo González y agradecieron con discursos breves. “Es un reconocimiento al Congreso, a la voluntad de construir acuerdos democráticos y un futuro mejor”, dijo él. “Esto no es un trabajo de uno, es de muchos. Terminemos con los prejuicios y estigmas para construir una Argentina mejor para todos”, agregó ella.

El presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, estuvo emocionado por el premio que recibió su hija, Alexia, en la categoría Acción Social por su trabajo como psiquiatra infantojuvenil con niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La presidenta de la Fundación Educando y conductora de televisión, Bettina Bulgheroni, le entregó el premio.

La larga lista de personalidades que convocó que evento incluyó a empresarios de diferentes rubros como Martín Kweller, CEO de Kuarzo Entertainment o el fundador y CEO de Grupo Insud, Hugo Sigman. Además, hubo una presencia fuerte de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se pudo ver al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro; al titular de la cartera de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli; y Soledad Acuña, ministra de Educación e Innovación. El Secretario General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; y el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, se contaron entre los asistentes más destacados.

Símbolos.

Durante todo el evento, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo conversó amablemente con los invitados, aunque su simpatía no impidió que se pusiera firme con algunos temas. Carlotto cuestionó la nueva reglamentación que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el uso de armas en la Policía. Y, durante la entrega, tuvo un gesto llamativo: no aplaudió a Stanley y Pichetto. Con el que sí se mostró contenta fue con el dirigente Facundo Moyano, “Moyanito” según ella. “Al padre no lo queremos, pero a él sí”, comentaba.

Otras dos mujeres que dieron mensajes comprometidos fueron Carla Peterson y Claudia Piñeiro. La actriz llegó para recibir el premio en el rubro televisivo y opacó la presencia de su marido, Lousteau. Darío Turovelzky, el director de Contenidos Globales de Viacom/Telefe, fue el encargado de dar el reconocimiento a Peterson, quien agradeció poder trabajar en “una tira como “100 días para enamorarse” que da a la gente la posibilidad de tratar temas importantes”. Así, introdujo el tema de la frustrada discusión por la legalización del aborto: “Perdimos una oportunidad este año”, aseguró.

Piñeiro llegó al MALBA con una familia ensamblada: sus hijos, su pareja, Ricardo Gil Lavedra, y uno de los hijos de él. La escritora fue destacada como la argentina del año por su lucha a favor de la igualdad de género. Su militancia a favor de la legalización del aborto la convirtió en una de las figuras más relevantes del 2018. Luego de recibir la distinción de manos de la editora ejecutiva de NOTICIAS, Alejandra Daiha, aseguró: “Quiero compartir esto con todas las mujeres que colaboraron en esta causa, desde las conocidas como Carla Peterson hasta las anónimas”.

Nuevas caras. En redes sociales, el evento de NOTICIAS atrajo la atención también de los más jóvenes. Lali Espósito fue distinguida en el rubro Música y, aunque no pudo estar en la fiesta porque se encontraba trabajando en Estados Unidos, envió un cálido video de agradecimiento. La actriz Stefanía Roitman recibió el premio en reemplazo de Lali que entregó su novio, el actor Gastón Soffritti.

El grupo humorístico viral Hecatombe se llevó la distinción en la categoría Nuevos Medios y fue el youtuber Kevsho el encargado de entregarlo. Los jóvenes se quedaron hasta el final de la fiesta, se emocionaron con la presencia de Carlotto y se sacaron fotos con ella.

Delfina Pignatiello, la nadadora que este año se llevó dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, fue reconocida en el rubro Deportes. “Esto nos llena el alma y nos da fuerza para seguir adelante”, dijo desde el escenario junto a Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino, quien le entregó la distinción.

Glamour. Javier Saiach fue uno de los centros de atención. El diseñador que confeccionó el vestido que usó la Primera Dama en la gala del Teatro Colón durante el G20, se mostró feliz con las repercusiones de su trabajo. Además, contó que esta fue la vez que más presión sintió y que, hasta que no vio a Juliana Awada en el evento, no se quedó tranquilo.

A Graciela Alfano se la vio con muchas ganas de conversar. Entre risas contó que uno de sus hijos se va a casar y que estaba buscando un diseñador para que le hiciera el vestido de madrina. Anamá Ferreira hizo chistes toda la noche diciendo que quería encontrar un marido millonario en la fiesta. Flavia Palmiero deslumbró con su belleza y conversó con personalidades del espectáculo y la política.

A días de que termine el 2018, la fiesta de NOTICIAS fue el corolario de un año intenso y el 2019 encontrará a la revista celebrando su tercera década, en un año electoral. Las expectativas por los 30 años ya comienzan.