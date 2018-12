Quiénes son los integrantes de Socma que adhirieron al blanqueo

NOTICIAS accedió a la lista de todos los que blanquearon más de $ 60 millones en 2016 y descubrió a varios ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa de la familia Macri.

Por Rodis Recalt y Alejandro Rebossio

Gianfranco Macri no es el único integrante de Socma que adhirió al blanqueo de capitales 2016/2017. El empresario declaró un capital de $ 622 millones (US$ 43,6 millones al tipo de cambio del 22 de julio de 2016, fecha límite para el ingreso de patrimonio a la amnistía fiscal).

Pero NOTICIAS accedió a la lista de todos los que blanquearon más de $ 60 millones en 2016 y descubrió a varios ejecutivos y ex ejecutivos de Socma.

(Lea también: Nicolás Dujovne evadió, blanqueó y es ministro de Hacienda)

Uno es su CEO, Leonardo Maffioli, que sinceró $ 76 millones (US$ 5,3 millones de entonces). Otros son un ex director de la importadora de autos Chery Socma, Armando Amasanti, por $ 93 millones (US$ 6,5 millones).

Por último, también se encuentra a Víctor Composto, directivo de Sideco Americana, holding de empresas de Socma, por $ 67 millones (US$ 4,7 millones).