Marian Farjat denuncia por acoso a un productor teatral

Por Daniela Bianco | Giselle Leclercq

Las denuncias por acoso en el mundo del espectáculo no paran de acumularse. La acusación de Thelma Fardin contra Juan Darthés abrió la puerta para que otras mujeres de la televisión se atrevieran a hablar de sus experiencia. En diálogo con NOTICIAS, Marian Farjat contó por primera vez la situación que sufrió con un importantísimo productor de teatro: “Lo digo porque sé que otras chicas pueden estar expuestas a esta persona y ya no vemos como normal esas conductas”.

La ex Gran Hermano y actual DJ contó que el episodio ocurrió en el 2016 cuando un conocido la puso en contacto con el productor quien, al parecer, quería contratarla para una de sus obras. “La primera vez que lo vi estábamos con la persona que nos contactó y la charla fue normal. Me quería ofrecer trabajo y después me llamó para que nos viéramos por segunda vez. En su oficina, a solas, me pidió que me parara, me tocó las tetas y la cintura. Yo me reía de los nervios. Me corrí y me senté. Se sentó al lado mío, me tocó la pierna y me invitó a cenar. Le dije que no y nunca más me llamó para el trabajo”, confesó Farjat.

Días antes, cuando Fardin y el colectivo de Actrices Argentinas difundieron la acusación contra Darthés, Farjat había publicado un extenso texto en su cuenta de Instagram para apoyar el reclamo de las mujeres. “Yo sí te creo”, expresó la DJ.